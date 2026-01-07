수출물가지수(Export Price Index)는 해당 달 미국에서 생산 및 수출되는 재화 및 용역의 가격 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다.

가격 데이터의 대부분은 미국 수출업자들을 대상으로 한 조사에서 수집됩니다.< 지수 계산에 사용되는 바스켓의 상품과 서비스의 25%는 1년에 두 번 개정됩니다. 이러한 개정에서는 시장에서 새로운 상품의 출현과 거래 매출액에서 기존 상품의 상대적 점유율의 감소를 고려할 수 있습니다. 가중치는 지수 계산의 모든 위치에 부여됩니다. 지수는 계절적으로 조정되지 않습니다. 그렇기 때문에 분석가들은 일반적으로 적절한 해석을 위해 수개월에 걸친 지수 변화를 측정합니다.

지수 계산에는 군수품, 예술품, 중고품(복원 및 개조품 포함), 자선 기부금, 철도 장비 및 특정 수입품(맞춤형 자본 장비)을 제외한 모든 상품이 포함됩니다. 화물 및 여객기 운송은 지수 계산에 포함됩니다.

수출물가지수는 국가무역통계를 작성하기 위한 디플레이터로 사용됩니다. 경제학자들은 단기 인플레이션을 예측하기 위해 지수를 사용합니다. 지수는 또한 무역 흐름 구조의 변화를 평가하는 데도 사용됩니다.

지수가 달러 시세에 미치는 영향은 인플레이션 평가와 관련이 있습니다. 일반적으로, 그것의 성장은 달러에 긍정적인 것으로 보여집니다.

