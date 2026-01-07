미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
가격
|낮음
|N/D
|
0.3%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
CPI n.s.a. m/m는 상품과 서비스의 소비자 바스켓에 대한 가격 변동률을 월별로 보여줍니다. 이 지수는 소비자 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 지수 계산은 계절적으로 조정되지 않습니다. 즉, 거의 동시에 발생하는 연간 변화를 반영하지 않으며 크기는 거의 같습니다. 이러한 조정에는 휴일, 날씨, 생산 주기 등이 포함될 수 있습니다. 지수는 기준 기간 가격과 비교하여 계산됩니다. CPI 계산의 기준 기간은 1982년입니다. 소비자물가지수는 인플레이션 역학을 특징짓습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
0.3%
9월 2025
0.3%
0.3%
8월 2025
0.3%
0.2%
7월 2025
0.2%
0.3%
6월 2025
0.3%
0.2%
5월 2025
0.2%
0.3%
4월 2025
0.3%
0.2%
3월 2025
0.2%
0.4%
2월 2025
0.4%
0.7%
1월 2025
0.7%
0.0%
12월 2024
0.0%
-0.1%
11월 2024
-0.1%
0.1%
10월 2024
0.1%
0.2%
9월 2024
0.2%
0.1%
8월 2024
0.1%
0.1%
7월 2024
0.1%
0.0%
6월 2024
0.0%
0.2%
5월 2024
0.2%
0.4%
4월 2024
0.4%
0.6%
3월 2024
0.6%
0.6%
2월 2024
0.6%
0.5%
1월 2024
0.5%
-0.1%
12월 2023
-0.1%
-0.2%
11월 2023
-0.2%
0.0%
10월 2023
0.0%
0.2%
9월 2023
0.2%
0.4%
8월 2023
0.4%
0.2%
7월 2023
0.2%
0.3%
6월 2023
0.3%
0.3%
5월 2023
0.3%
0.5%
4월 2023
0.5%
0.3%
3월 2023
0.3%
0.6%
2월 2023
0.6%
0.8%
1월 2023
0.8%
-0.3%
12월 2022
-0.3%
-0.1%
11월 2022
-0.1%
0.4%
10월 2022
0.4%
0.2%
9월 2022
0.2%
0.0%
8월 2022
0.0%
0.0%
7월 2022
0.0%
1.4%
6월 2022
1.4%
1.1%
5월 2022
1.1%
0.6%
4월 2022
0.6%
1.3%
3월 2022
1.3%
0.9%
2월 2022
0.9%
0.8%
1월 2022
0.8%
0.3%
12월 2021
0.3%
0.5%
11월 2021
0.5%
0.8%
10월 2021
0.8%
0.3%
9월 2021
0.3%
0.2%
