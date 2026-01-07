캘린더섹션

미국 기업 이익 q/q (United States Corporate Profits q/q)

미국
USD, 미국 달러
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
비즈니스
기업 이익 q/q는 지정된 분기에 미국 기업이 현재 생산에서 얻은 이익의 이전 분기 대비 변화를 반영합니다. 기업 이익 평가는 미국 경제 분석국이 미국 경제 활동에 대한 통계를 제공하기 위해 편집하는 국민 소득 및 제품 계정의 중요한 구성요소입니다.

"미국 기업 이익 q/q (United States Corporate Profits q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

12
