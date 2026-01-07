캔자스시티 연방준비은행(Fed) 제조업 종합지수 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
캔자스시티 Fed 제조업 종합지수는 생산 활동 지수, 신규 주문, 고용, 납품 및 원자재 주식의 평균 가치 변화를 반영합니다. 이 지수는 약 300개 제조 회사를 대상으로 한 월별 조사에 기초하여 계산됩니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"캔자스시티 연방준비은행(Fed) 제조업 종합지수 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
