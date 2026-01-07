달라스 연방 제조업 지수는 매달 발표됩니다. 텍사스 제조업의 전반적인 사업 상황과 활동이 반영되어 있습니다.

이 지수는 지역 내 100개 이상의 거대 제조 기업을 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 회사의 매니저들은 생산, 신규 주문, 당월 가격, 향후 6개월 동안의 예측 등 다양한 매개변수에 대한 근무 조건 변화를 평가하기 위해 설문 조사를 받습니다. 또한 전반적인 비즈니스 활동도 특징입니다. 조사 참가자는 수치가 증가했는지, 감소했는지, 변경되지 않았는지 등 상대적 추정치를 제공해야 합니다.

보고서를 기반으로 각 값에 대해 별도의 지수가 계산됩니다. 이 지수는 감소를 보고한 응답자의 비율과 증가율을 보고한 응답자 비율 사이의 차이로 계산됩니다. 따라서 지수 값이 플러스 값이면 대부분의 기업이 비즈니스 환경이 개선되었다고 보고한 것입니다. 지수 값은 계절적으로 조정됩니다.

텍사스는 산업 생산 면에서 캘리포니아에 버금가는 수준이고 수출 면에서 선두 지역이기 때문에 국가 경제에 상당한 기여를 하고 있습니다. 미국 전체 생산량의 9.5%가 여기에 있습니다. 따라서 Dallas Fed Manufacturing Index는 전체 미국 경제 상태를 나타내는 선행 지표가 될 수 있습니다. 그것의 핵심 가치는 국가적 가치와 밀접한 관련이 있습니다.

생산활동의 성장은 경제 성장에 좋은 요인입니다. 따라서 댈러스 연방 제조업 지수의 상승은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: