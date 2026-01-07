TIC 전체 순자본 흐름은 자본의 유입과 유출을 특징짓는 국가 국제수지의 일부입니다. 잔액이 양수이면 자본 유입을 나타내고 음수이면 유출을 나타냅니다.

미국 재무부는 재무부 국제 자본 데이터(TIC)의 일부로 매월 순 자본 흐름 보고서를 발표합니다. 이 보고서는 채권, 회사주, 채권 등 대부분의 유가증권의 움직임을 반영하고 있습니다.

TIC 데이터는 국제 금융 흐름의 대부분의 구성 요소를 포함합니다. 이 값은 다음 값의 합으로 계산됩니다:

장기간 거래 (음수값은 자본유출을 나타냄)

외국인투자자에 의한 미국증권 매입

외국인 공식 기관 및 기타 외국인 거주자를 위해 발행된 비시장 재무부 증권

월별 은행부채 변동

미국 재무부 부채의 달러 표시 변화

국내증권에 의한 외국인 거주자에 대한 지급, 스왑을 통한 외국인 유가증권 매입의 결과에서 다음 구성 요소를 차감합니다.

이 보고서에는 해외로부터의 미국 기업에 대한 직접 투자 유입과 해외 기업에 대한 미국 거주자들의 직접 투자가 포함되어 있지 않습니다.

외국인 거주자들은 미국 유가증권을 사기 위해 달러를 사야 하기 때문에 이러한 긍정적인 자본 흐름은 미국 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그 지표는 증권시장에 가장 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값: