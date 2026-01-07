경상수지는 미국 거주자와 세계 나머지 지역 간의 거래 잔액을 반영합니다. 이는 무역수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 미국 거주자의 순요인 소득(이자, 배당 등) 및 미국 거주자에 대한 순 이전 지급(예: 외국인 기부금)의 합으로 계산됩니다.

즉, 경상수지는 재화, 서비스, 1차(투자) 및 2차(거래) 소득과 관련하여 미국 거주자와 비거주자 간의 운영을 포함합니다.

이 가치에는 세 가지 주요 요소인 재화와 용역, 소득(투자에 대한 임금과 수익) 및 경상 이전이 포함됩니다. 상품 및 서비스 수지는 수출과 수입을 기준으로 계산됩니다. 소득수지는 외국인 투자에 대한 임금과 수익(비거주 투자자에게 지급하는 마이너스 금액)을 포함합니다. 경상 이전은 거주자와 비거주자 간의 자금 이전을 의미합니다. 이러한 이전은 위에서 언급한 구성요소와 관련이 없으며 기부금, 원조금, 사적 송금, 연금 지급, 위자료 등을 포함할 수 있습니다.

경상수지가 양호하면 그 나라는 세계의 나머지 국가들에 순 대부국이라는 것을 의미합니다. 마이너스 값은 그 국가가 순 차입국임을 보여줍니다.

지표가 미국 달러에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 경상수지의 성장은 미국 달러에 긍정적인 것으로 보여지는 경우가 가장 많습니다.

