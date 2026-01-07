이 지수는 국내 총생산을 기초로 계산됩니다. 개인 주식의 변화는 GDP 가치에서 공제됩니다. 반대로, 가치는 민간 최종 소비 지출, 민간 총 고정 자본 형성, 정부 최종 소비 지출 및 민간 총 자본 형성, 상품 및 서비스의 순 수출의 합계입니다. 이 가치가 GDP보다 어떤 이점이 있습니까? 위기가 시작될 때 생산량은 높은 수준에 머물러 당분간 국내총생산(GDP)에 영향을 미치지 않을 가능성이 있습니다. 그러나 판매량은 줄어들고 결국 재고로 귀결되며, 이로 인해 가치가 증가합니다. 이는 국내총생산(GDP)이 똑같이 높음에도 불구하고 이미 국내 제품의 최종 판매가 감소하고 있다는 것을 의미합니다. 그러므로 이 값은 GDP보다 변화에 더 빠르게 반응합니다.

GDP 자체는 국가 경제의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 국가 간 비교뿐만 아니라 전년도(y/y) 또는 전분기(q/q)와의 비교도 가능하므로 국가 또는 경제의 현재 상황과 발전 상황을 알 수 있습니다. 각 국가 은행의 경우, 이러한 기준들은 금리와 기타 적절한 통화 정책 조치에 대한 향후 결정을 위한 필수 벤치마크입니다.

GDP는 국내에서 생산된 특정 기간 동안(국내 원리) 모든 상품과 서비스의 가치를 시장 가격으로 측정합니다. 소득사용을 기록하는 국민총생산(GNP)과 소득분배를 나타내는 국민소득이 국민계정에 포함됩니다. 그러나 통화적 조건(행복, 교육, 건강 등)으로 기록할 수 없는 요소들과 비용을 절약하는 기술 혁신(GDP의 감소)은 고려하지 않고 긍정적인 경제 발전(키워드 디지털화)으로 이어질 수 있다는 비판은 있습니다.

전 분기와 비교한 변화율은 물론 변동성이 더 크지만, 현재 경제의 역동성에 좋은 인상을 줍니다. 반면 전년 대비 변화율은 안정적이고 경제의 중기 성장경로를 평가하기에 적합합니다. 국산품 최종판매분 q/q는 전월 대비 검토중인 당월 가격변동률을 반영합니다.

이 값의 증가 또는 기대 이상의 가치가 USD에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 반대의 경우는 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: