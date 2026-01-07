댈러스 연방서비스(Fed Services) 기업활동지수는 전월 대비 업황 개선을 보고한 응답자와 악화 신고한 응답자 간의 차이를 반영합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다. 지수 성장은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"댈러스 연방준비은행(Fed) 서비스 사업 활동 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.