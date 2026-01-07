미국 5년 만기 재무부 인플레이션 방지 증권(TIPS) 경매 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|중간
|1.433%
|
1.182%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
1.433%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
5년 만기 TIPS 경매는 5년 만기 재무부 인플레이션 방지 증권의 수익률을 나타냅니다. TIPS의 수익률과 표준 재무부 채권 수익률 간의 차이는 인플레이션 수준에 관한 투자자 예측의 지표로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 5년 만기 재무부 인플레이션 방지 증권(TIPS) 경매 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
1.433%
1.182%
1.182%
1.650%
1.650%
1.702%
1.702%
2.121%
2.121%
1.670%
1.670%
2.050%
2.050%
2.242%
2.242%
1.710%
1.710%
2.440%
2.440%
1.832%
1.832%
1.320%
1.320%
1.504%
1.504%
1.732%
1.732%
0.362%
0.362%
-0.340%
-0.340%
-1.508%
-1.508%
-1.685%
-1.685%
-1.416%
-1.416%
-1.631%
-1.631%
-1.575%
-1.575%
-1.320%
-1.320%
-0.951%
-0.951%
-0.766%
-0.766%
-0.320%
-0.320%
0.020%
0.020%
0.054%
0.054%
0.152%
0.152%
0.515%
0.515%
1.129%
1.129%
0.724%
0.724%
0.631%
0.631%
0.370%
0.370%
0.117%
0.117%
-0.049%
-0.049%
0.120%
0.120%
-0.209%
-0.209%
-0.195%
-0.195%
0.472%
0.472%
0.305%
0.305%
-0.335%
-0.335%
0.395%
0.395%
-0.281%
-0.281%
-0.213%
-0.213%
