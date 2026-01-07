미국 5년 만기 어음 경매 (United States 5-Year Note Auction)
미국
USD, 미국 달러
시장
|3.747%
3.562%
5년 만기 채권 경매는 5년 만기 미국 재무부 채권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
3.747%
3.562%
3.562%
3.625%
3.625%
3.710%
3.710%
3.724%
3.724%
3.983%
3.983%
3.879%
3.879%
4.071%
4.071%
3.995%
3.995%
4.100%
4.100%
4.123%
4.123%
4.330%
4.330%
4.478%
4.478%
4.197%
4.197%
4.138%
4.138%
3.519%
3.519%
3.645%
3.645%
4.121%
4.121%
4.331%
4.331%
4.553%
4.553%
4.659%
4.659%
4.235%
4.235%
4.320%
4.320%
4.055%
4.055%
3.801%
3.801%
4.420%
4.420%
4.899%
4.899%
4.659%
4.659%
4.400%
4.400%
4.170%
4.170%
4.019%
4.019%
3.749%
3.749%
3.500%
3.500%
3.665%
3.665%
4.109%
4.109%
3.530%
3.530%
3.973%
3.973%
3.974%
3.974%
4.192%
4.192%
4.228%
4.228%
3.230%
3.230%
2.860%
2.860%
3.271%
3.271%
2.736%
2.736%
2.785%
2.785%
2.543%
2.543%
1.880%
1.880%
1.533%
1.533%
1.263%
1.263%
1.319%
1.319%
1.157%
