NFIB 미국 중소기업 낙관론 (NFIB United States Small Business Optimism)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
독립 기업 연합 (National Federation of Independent Business)
분야:
비즈니스
낮음 99.0 97.3
98.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
99.2
99.0
다음 발표 실제 예측
이전
NFIB Small Business Optimism은 계절 조정된 10가지 구성요소로 이루어진 복합 구성요소로서, 미국 소기업의 경제 상태를 반영합니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"NFIB 미국 중소기업 낙관론 (NFIB United States Small Business Optimism)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
99.0
97.3
98.2
10월 2025
98.2
95.7
98.8
9월 2025
98.8
102.0
100.8
8월 2025
100.8
109.5
100.3
7월 2025
100.3
95.0
98.6
6월 2025
98.6
102.8
98.8
5월 2025
98.8
92.9
95.8
4월 2025
95.8
97.0
97.4
3월 2025
97.4
99.9
100.7
2월 2025
100.7
98.8
102.8
1월 2025
102.8
106.9
105.1
12월 2024
105.1
104.9
101.7
11월 2024
101.7
93.7
93.7
10월 2024
93.7
90.4
91.5
9월 2024
91.5
91.6
91.2
8월 2024
91.2
93.6
93.7
7월 2024
93.7
91.4
91.5
6월 2024
91.5
90.5
5월 2024
90.5
89.7
4월 2024
89.7
88.5
3월 2024
88.5
89.4
2월 2024
89.4
89.9
1월 2024
89.9
91.9
12월 2023
91.9
90.6
11월 2023
90.6
90.7
10월 2023
90.7
90.8
9월 2023
90.8
91.3
8월 2023
91.3
91.9
7월 2023
91.9
91.0
6월 2023
91.0
89.4
5월 2023
89.4
89.0
4월 2023
89.0
90.1
3월 2023
90.1
90.9
2월 2023
90.9
90.3
1월 2023
90.3
89.8
12월 2022
89.8
91.9
11월 2022
91.9
91.3
10월 2022
91.3
92.1
9월 2022
92.1
91.8
8월 2022
91.8
89.9
7월 2022
89.9
89.5
6월 2022
89.5
93.1
5월 2022
93.1
93.2
4월 2022
93.2
93.2
3월 2022
93.2
95.7
2월 2022
95.7
97.1
1월 2022
97.1
98.9
12월 2021
98.9
98.4
11월 2021
98.4
98.2
10월 2021
98.2
99.1
1234
