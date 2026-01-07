미국 소매 관리 m/m (United States Retail Control m/m)
|중간
|0.8%
|0.4%
|
-0.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.1%
|
0.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소매 관리 m/m는 보고된 달에 이전과 비교하여 소위 대조군 그룹의 미국 소매 판매의 변화를 반영합니다. 이 소분류는 식품, 자동차, 건설 자재 및 모터 연료를 제외한 모든 미국 소매점을 포함합니다.
이들 그룹은 높은 가격 변동성에 대한 지표 계산에서 제외됩니다. 예를 들어 계절 상품의 가격은 다른 국가 또는 다른 기후 지역에서 수입해야 하는 기간에 증가합니다. 자동차는 높은 개당 가격 때문에 일반 소매 판매에서 변동이 심한 것으로 여겨집니다. 따라서 판매 대수가 소폭 증가해도 소매 판매의 통화량이 증가합니다. 건설 자재는 계절적 특성으로 인해 계산에서 제외됩니다: 전통적으로 여름에 건축과 개축이 활발하여 이 시기에 소매 판매가 증가하기 때문입니다. 사람들이 전국을 자동차로 여행하기 시작하는 여름에 모터 연료의 소매 판매 또한 증가합니다.
통제 그룹은 "핵심" 소비자 지출의 척도로 사용되며 추가 PCE 계산에 적용됩니다. 이것은 보조 지표이기 때문에 미국의 인플레이션을 간접적으로 특징 짓습니다. 그래서 PCE를 통해 달러 시세에 간접적으로 영향을 미칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 소매 관리 m/m (United States Retail Control m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용