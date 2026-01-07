소매 관리 m/m는 보고된 달에 이전과 비교하여 소위 대조군 그룹의 미국 소매 판매의 변화를 반영합니다. 이 소분류는 식품, 자동차, 건설 자재 및 모터 연료를 제외한 모든 미국 소매점을 포함합니다.

이들 그룹은 높은 가격 변동성에 대한 지표 계산에서 제외됩니다. 예를 들어 계절 상품의 가격은 다른 국가 또는 다른 기후 지역에서 수입해야 하는 기간에 증가합니다. 자동차는 높은 개당 가격 때문에 일반 소매 판매에서 변동이 심한 것으로 여겨집니다. 따라서 판매 대수가 소폭 증가해도 소매 판매의 통화량이 증가합니다. 건설 자재는 계절적 특성으로 인해 계산에서 제외됩니다: 전통적으로 여름에 건축과 개축이 활발하여 이 시기에 소매 판매가 증가하기 때문입니다. 사람들이 전국을 자동차로 여행하기 시작하는 여름에 모터 연료의 소매 판매 또한 증가합니다.

통제 그룹은 "핵심" 소비자 지출의 척도로 사용되며 추가 PCE 계산에 적용됩니다. 이것은 보조 지표이기 때문에 미국의 인플레이션을 간접적으로 특징 짓습니다. 그래서 PCE를 통해 달러 시세에 간접적으로 영향을 미칩니다.

