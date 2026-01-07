실질 개인 소비 m/m는 소비자 지출의 변화를 반영하며, 이전과 비교하여 해당 달의 인플레이션에 대해 조정됩니다. 지표 판독값은 2009년으로 설정된 기준 기간과 비교하여 인플레이션에 대해 조정됩니다. 이 지표는 미국 거주자들이 소비자 관점에서 구매한 고정된 소비재 및 서비스의 바구니에 대한 비용 구조의 변화를 보여줍니다. 이는 내구재 및 비 내구재와 서비스에 대한 가계의 실제 및 귀속 지출을 고려합니다.

실질 소비의 변화는 보고된 기간(여기서 해당 달)의 미국 GDP 평가에 사용됩니다. 그 성장은 대개 재화 및 서비스 가격의 상승을 동반하기 때문입니다.

다른 미국 소비자 물가 지표 CPI와 비교하며, 미국 연준은 경제 상황 분석에 PCE를 사용하는 것을 선호합니다. 그 이유는 PCE 계산식이 소비자 행동의 단기적 변화의 영향을 설명하고 바스켓을 조정할 수 있는 반면, 소비자 바스켓 세트와 CPI 계산의 요소 가중치는 오직 2년마다 수정되기 때문입니다. 따라서 PCE는 보다 완전한 인플레이션 게이지를 제공합니다.

지표 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

