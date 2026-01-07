캘린더섹션

미국 실질 개인소비지출(PCE) m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
분야:
소비자
낮음 N/D 0.1%
0.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
실질 개인 소비 m/m는 소비자 지출의 변화를 반영하며, 이전과 비교하여 해당 달의 인플레이션에 대해 조정됩니다. 지표 판독값은 2009년으로 설정된 기준 기간과 비교하여 인플레이션에 대해 조정됩니다. 이 지표는 미국 거주자들이 소비자 관점에서 구매한 고정된 소비재 및 서비스의 바구니에 대한 비용 구조의 변화를 보여줍니다. 이는 내구재 및 비 내구재와 서비스에 대한 가계의 실제 및 귀속 지출을 고려합니다.

실질 소비의 변화는 보고된 기간(여기서 해당 달)의 미국 GDP 평가에 사용됩니다. 그 성장은 대개 재화 및 서비스 가격의 상승을 동반하기 때문입니다.

다른 미국 소비자 물가 지표 CPI와 비교하며, 미국 연준은 경제 상황 분석에 PCE를 사용하는 것을 선호합니다. 그 이유는 PCE 계산식이 소비자 행동의 단기적 변화의 영향을 설명하고 바스켓을 조정할 수 있는 반면, 소비자 바스켓 세트와 CPI 계산의 요소 가중치는 오직 2년마다 수정되기 때문입니다. 따라서 PCE는 보다 완전한 인플레이션 게이지를 제공합니다.

지표 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 실질 개인소비지출(PCE) m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
0.1%
0.0%
9월 2025
0.0%
-0.1%
0.2%
8월 2025
0.3%
0.1%
0.4%
7월 2025
0.3%
0.4%
0.1%
6월 2025
0.1%
0.0%
-0.2%
5월 2025
-0.3%
0.1%
0.1%
4월 2025
0.1%
0.3%
0.7%
3월 2025
0.7%
0.1%
0.1%
2월 2025
0.1%
-0.1%
-0.6%
1월 2025
-0.5%
0.2%
0.5%
12월 2024
0.4%
0.1%
0.5%
11월 2024
0.3%
0.3%
0.1%
10월 2024
0.1%
0.3%
0.5%
9월 2024
0.4%
0.2%
0.2%
8월 2024
0.1%
0.3%
0.4%
7월 2024
0.4%
0.1%
0.3%
6월 2024
0.2%
0.1%
0.4%
5월 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
4월 2024
-0.1%
-0.1%
0.4%
3월 2024
0.5%
0.1%
0.5%
2월 2024
0.4%
-0.1%
-0.2%
1월 2024
-0.1%
0.6%
12월 2023
0.5%
0.3%
11월 2023
0.3%
0.0%
0.1%
10월 2023
0.2%
0.0%
0.3%
9월 2023
0.4%
0.0%
0.1%
8월 2023
0.1%
0.0%
0.6%
7월 2023
0.6%
0.0%
0.4%
6월 2023
0.4%
0.0%
0.1%
5월 2023
0.0%
0.0%
0.2%
4월 2023
0.5%
0.0%
0.0%
3월 2023
0.0%
0.0%
-0.2%
2월 2023
-0.1%
0.0%
1.5%
1월 2023
1.1%
0.0%
-0.3%
12월 2022
-0.3%
0.0%
-0.2%
11월 2022
0.0%
0.0%
0.5%
10월 2022
0.5%
0.0%
0.3%
9월 2022
0.3%
0.0%
0.3%
8월 2022
0.1%
0.0%
-0.1%
7월 2022
0.2%
-0.1%
0.0%
6월 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
5월 2022
-0.4%
0.2%
0.3%
4월 2022
0.7%
0.3%
0.5%
3월 2022
0.2%
0.0%
0.1%
2월 2022
-0.4%
-0.4%
2.1%
1월 2022
1.5%
-0.2%
-1.3%
12월 2021
-1.0%
0.4%
-0.2%
11월 2021
0.0%
0.2%
0.7%
10월 2021
0.7%
-0.6%
0.3%
9월 2021
0.3%
-0.3%
0.6%
123
