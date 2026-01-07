미국 주택 판매 보류 지수 (United States Pending Home Sales Index)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
주택
|낮음
|79.2
|
76.7
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
보류중 주택 판매지수는 주택 부문 활동의 선행 지표입니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매매 계약이 포함됩니다. 계약은 실제 분양 1~2개월 전부터 발효되기 때문에 보통 2차 주택시장 매매신고보다 1~2개월 앞섭니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 주택 판매 보류 지수 (United States Pending Home Sales Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
79.2
76.7
10월 2025
76.3
74.9
9월 2025
74.8
74.8
8월 2025
74.7
71.8
7월 2025
71.7
72.0
6월 2025
72.0
72.6
5월 2025
72.6
71.3
4월 2025
71.3
76.1
3월 2025
76.5
72.1
2월 2025
72.0
70.6
1월 2025
70.6
74.0
12월 2024
74.2
78.5
11월 2024
79.0
77.3
10월 2024
77.4
75.9
9월 2024
75.8
70.6
8월 2024
70.6
70.2
7월 2024
70.2
74.3
6월 2024
74.3
70.9
5월 2024
70.8
72.3
4월 2024
72.3
78.3
3월 2024
78.2
75.6
2월 2024
75.6
74.4
1월 2024
74.3
78.1
12월 2023
77.3
71.4
11월 2023
71.6
71.6
10월 2023
71.4
72.5
9월 2023
72.6
71.8
8월 2023
71.8
77.3
7월 2023
77.6
76.9
6월 2023
76.8
76.6
5월 2023
76.5
78.6
4월 2023
78.9
78.9
3월 2023
78.9
83.2
2월 2023
83.2
82.5
1월 2023
82.5
76.3
12월 2022
76.9
75.0
11월 2022
73.9
77.0
10월 2022
77.1
80.8
9월 2022
79.5
88.5
8월 2022
88.4
90.2
7월 2022
89.8
90.7
6월 2022
91.0
99.6
5월 2022
99.9
99.2
4월 2022
99.3
103.3
3월 2022
103.7
105.0
2월 2022
104.9
109.4
1월 2022
109.5
116.1
12월 2021
117.7
122.3
11월 2021
122.4
125.2
10월 2021
125.2
116.5
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용