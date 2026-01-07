필라델피아 연방 고용 지수는 필라델피아 연방 준비 지역의 산업 부문의 노동 시장 상황을 반영합니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 즉 경제 활동이 많은 주를 포함합니다. 이곳의 사업 상황은 전국적으로 추정될 수 있습니다.

이 지수는 지역 내 대기업들을 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 회사 경영진은 제조 분야의 현재 경영 상황을 평가해야 합니다. 이 설문조사는 고용지표에 속하는 회사의 직원 수에 대한 질문을 포함하고 있습니다. 조사 참가자는 수치가 증가했는지, 감소했는지, 변경되지 않았는지 등 상대적 추정치를 제공해야 합니다. 지난 달에 대한 평가와 향후 6개월에 대한 예측이라는 두 가지 시간 간격의 답변이 있을 것으로 예상됩니다.

지수가 양수인 것은 지역 전체에서 고용이 평균 증가했음을 나타냅니다. 영하의 값은 경제 제조업 부문의 고용 약화를 나타냅니다.

분석가들은 노동시장 활동이 미국 인플레이션의 주요 요인 중 하나이기 때문에 종종 이 지수 요소에 주목합니다. 고용 증가는 소비 증가를 시사하는데 이는 경제 발전에 호재입니다. 지역의 제조업 부문은 대부분의 일자리를 창출하므로, 이 부문의 고용은 전체 상황을 나타내는 대표적인 지표입니다. 필라델피아 연방 고용 지수의 역동성은 달러 시세의 변동성을 미미하게 유발할 수 있습니다.

마지막 값: