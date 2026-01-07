캘린더섹션

연방준비은행 필라델피아 고용률 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
필라델피아 연방 준비 은행 (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
분야:
비즈니스
중간 12.9 -0.3
6.0
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
필라델피아 연방 고용 지수는 필라델피아 연방 준비 지역의 산업 부문의 노동 시장 상황을 반영합니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 즉 경제 활동이 많은 주를 포함합니다. 이곳의 사업 상황은 전국적으로 추정될 수 있습니다.

이 지수는 지역 내 대기업들을 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 회사 경영진은 제조 분야의 현재 경영 상황을 평가해야 합니다. 이 설문조사는 고용지표에 속하는 회사의 직원 수에 대한 질문을 포함하고 있습니다. 조사 참가자는 수치가 증가했는지, 감소했는지, 변경되지 않았는지 등 상대적 추정치를 제공해야 합니다. 지난 달에 대한 평가와 향후 6개월에 대한 예측이라는 두 가지 시간 간격의 답변이 있을 것으로 예상됩니다.

지수가 양수인 것은 지역 전체에서 고용이 평균 증가했음을 나타냅니다. 영하의 값은 경제 제조업 부문의 고용 약화를 나타냅니다.

분석가들은 노동시장 활동이 미국 인플레이션의 주요 요인 중 하나이기 때문에 종종 이 지수 요소에 주목합니다. 고용 증가는 소비 증가를 시사하는데 이는 경제 발전에 호재입니다. 지역의 제조업 부문은 대부분의 일자리를 창출하므로, 이 부문의 고용은 전체 상황을 나타내는 대표적인 지표입니다. 필라델피아 연방 고용 지수의 역동성은 달러 시세의 변동성을 미미하게 유발할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"연방준비은행 필라델피아 고용률 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
12.9
-0.3
6.0
11월 2025
6.0
6.1
4.6
10월 2025
4.6
8.3
5.6
9월 2025
5.6
7.6
5.9
8월 2025
5.9
0.8
10.3
7월 2025
10.3
-4.1
-9.8
6월 2025
-9.8
10.5
16.5
5월 2025
16.5
7.7
0.2
4월 2025
0.2
9.7
19.7
3월 2025
19.7
16.0
5.3
2월 2025
5.3
5.9
11.9
1월 2025
11.9
15.7
4.8
12월 2024
6.6
-3.2
8.6
11월 2024
8.6
17.9
-2.2
10월 2024
-2.2
-1.7
10.7
9월 2024
10.7
7.3
-5.7
8월 2024
-5.7
8.6
15.2
7월 2024
15.2
-7.6
-2.5
6월 2024
-2.5
-6.7
-7.9
5월 2024
-7.9
-14.3
-10.7
4월 2024
-10.7
-7.2
-9.6
3월 2024
-9.6
-10.8
-10.3
2월 2024
-10.3
0.7
-1.8
1월 2024
-1.8
0.9
-2.5
12월 2023
-1.7
0.8
0.8
11월 2023
0.8
-0.9
4.0
10월 2023
4.0
-5.9
-5.7
9월 2023
-5.7
-3.5
-6.0
8월 2023
-6.0
-0.7
-1.0
7월 2023
-1.0
-4.5
-0.4
6월 2023
-0.4
-4.4
-8.6
5월 2023
-8.6
-5.2
-0.2
4월 2023
-0.2
-2.6
-10.3
3월 2023
-10.3
8.0
5.1
2월 2023
5.1
4.6
10.9
1월 2023
10.9
2.6
-0.9
12월 2022
-1.8
17.8
7.1
11월 2022
7.1
20.7
28.5
10월 2022
28.5
18.1
12.0
9월 2022
12.0
22.0
24.1
8월 2022
24.1
23.9
19.4
7월 2022
19.4
27.3
28.1
6월 2022
28.1
33.9
25.5
5월 2022
25.5
41.9
41.4
4월 2022
41.4
37.1
38.9
3월 2022
38.9
30.1
32.3
2월 2022
32.3
30.5
26.1
1월 2022
26.1
31.6
33.9
12월 2021
33.9
29.6
27.2
11월 2021
27.2
29.4
30.7
