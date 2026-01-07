보류중 주택판매 y/y 지표는 해당 월에 체결한 주택 매매 계약의 수를 전년 같은 달과 비교하여 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매매 계약이 포함됩니다.

그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

계약 완료에 평균 6~8주가 걸리기 때문에 미국 주택시장의 선행지표인 보류중 주택 판매는 2개월 전 예상치를 제공합니다. 이 지표는 또 다른 중요한 지수인 기존 홈 세일의 가치를 예측할 수 있도록 합니다.

분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트 관련 정보를 높이 평가합니다. 이는 주택시장 평가에서, 예를 들어 주택 개시보다 더 높은 객관성을 제공합니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한, 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접 중기 예측을 가능하게 합니다.

지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: