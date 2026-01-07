캘린더섹션

미국 대기 중인 주택 판매 y/y (United States Pending Home Sales y/y)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
전미부동산협회 (National Association of Realtors)
분야:
주택
낮음 2.6% -6.0%
-0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
보류중 주택판매 y/y 지표는 해당 월에 체결한 주택 매매 계약의 수를 전년 같은 달과 비교하여 반영합니다. 이 계산에는 기존 단독주택, 아파트, 콘도 및 협동조합의 매매 계약이 포함됩니다.

그 보고서는 미국 부동산 중개 협회에 의해 출판됩니다. 상세 버전은 절대 판매 대수와 통화 기준 평가(지역별 평균 판매 가격) 모두를 특징으로 합니다. 네 가지 지리적 지역에 대한 데이터가 제공됩니다. 북동부, 중서부, 남부, 서부. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

계약 완료에 평균 6~8주가 걸리기 때문에 미국 주택시장의 선행지표인 보류중 주택 판매는 2개월 전 예상치를 제공합니다. 이 지표는 또 다른 중요한 지수인 기존 홈 세일의 가치를 예측할 수 있도록 합니다.

분석가들은 대규모 표본 규모(국내 전체 영역 포함)와 단독주택 외에 제공되는 아파트 관련 정보를 높이 평가합니다. 이는 주택시장 평가에서, 예를 들어 주택 개시보다 더 높은 객관성을 제공합니다. 그 지표는 주택시장의 강세와 총수요의 특징을 나타냅니다. 또한, 주택보험이나 생활용품과 같은 관련 상품의 판매 역학에 대한 간접 중기 예측을 가능하게 합니다.

지표 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 대기 중인 주택 판매 y/y (United States Pending Home Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.6%
-6.0%
-0.4%
10월 2025
-0.4%
-1.6%
-0.9%
9월 2025
-0.9%
5.9%
3.8%
8월 2025
3.8%
2.3%
0.7%
7월 2025
0.7%
4.0%
-2.8%
6월 2025
-2.8%
9.6%
1.1%
5월 2025
1.1%
-0.8%
-2.5%
4월 2025
-2.5%
-4.4%
-0.6%
3월 2025
-0.6%
-0.7%
-3.6%
2월 2025
-3.6%
1.3%
-5.2%
1월 2025
-5.2%
2.2%
-5.0%
12월 2024
-5.0%
-3.0%
6.9%
11월 2024
6.9%
17.5%
5.4%
10월 2024
5.4%
-6.1%
2.6%
9월 2024
2.6%
-6.3%
-3.0%
8월 2024
-3.0%
2.6%
-8.5%
7월 2024
-8.5%
-10.1%
-2.6%
6월 2024
-2.6%
-2.8%
-6.6%
5월 2024
-6.6%
-1.6%
-7.4%
4월 2024
-7.4%
-2.3%
0.1%
3월 2024
0.1%
-9.4%
-7.0%
2월 2024
-7.0%
-9.5%
-8.8%
1월 2024
-8.8%
-0.8%
1.3%
12월 2023
1.3%
-5.7%
-5.2%
11월 2023
-5.2%
-9.7%
-8.5%
10월 2023
-8.5%
-14.8%
-11.0%
9월 2023
-11.0%
-16.4%
-18.7%
8월 2023
-18.7%
-14.8%
-14.0%
7월 2023
-14.0%
-18.9%
-15.6%
6월 2023
-15.6%
-21.5%
-22.2%
5월 2023
-22.2%
-21.9%
-20.3%
4월 2023
-20.3%
-22.5%
-23.2%
3월 2023
-23.2%
-22.8%
-21.1%
2월 2023
-21.1%
-29.4%
-24.1%
1월 2023
-24.1%
-37.5%
-33.8%
12월 2022
-33.8%
-40.1%
-37.8%
11월 2022
-37.8%
-36.7%
-37.0%
10월 2022
-37.0%
-10.7%
-31.0%
9월 2022
-31.0%
-10.5%
-24.2%
8월 2022
-24.2%
-8.0%
-19.9%
7월 2022
-19.9%
-6.8%
-20.0%
6월 2022
-20.0%
-7.3%
-13.6%
5월 2022
-13.6%
-9.8%
-9.1%
4월 2022
-9.1%
-13.0%
-8.2%
3월 2022
-8.2%
-16.8%
-5.4%
2월 2022
-5.4%
-17.6%
-9.5%
1월 2022
-9.5%
-18.5%
-6.9%
12월 2021
-6.9%
-18.3%
-2.7%
11월 2021
-2.7%
-18.6%
-1.4%
10월 2021
-1.4%
-17.0%
-8.0%
