캔자스시티 Fed Manufacturing Production 지수는 10번째 Fed 지역에서 운영되는 약 300개 제조 회사를 대상으로 한 설문 조사 결과를 반영하며 제조 부문 주 평가를 가능하게 합니다. 예상보다 높은 수치는 강한 경제 발전의 징후이며 미 달러화에 유리한 것으로 간주되고 낮은 수치는 부정적인 것으로 간주됩니다.

"캔자스시티 연방준비은행(Fed) 제조업 생산 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.