미국 주택 건설 시작 m/m (United States Housing Starts m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
인구조사국 (Census Bureau)
분야:
주택
중간 N/D 7.9%
-8.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
주택개시 m/m는 신고된 달에 시작된 신규 주거지 건설 프로젝트의 수 변화를 전월에 비해 반영합니다.

지표에 대한 데이터는 개발자와 규제 당국에 대한 조사를 통해 얻을 수 있습니다. 표본 크기는 전국의 모든 주택 건설 프로젝트의 약 95%를 차지합니다. 데이터는 날씨 및 계절 변화에 맞게 조정됩니다. 이 지표는 일반 국가 건설 보고서의 일부로 매월 20년 이내에 발표됩니다. 또한 이 보고서에는 건설 허가 및 완료된 프로젝트도 포함됩니다.

신규 주택의 시작 물량은 절대적인 측면에서 해석되는 경우가 드뭅니다. 건설은 기상 조건, 지역 내 지리적 위치 및 연중 시간에 따라 크게 좌우됩니다. 그것이 분석가들이 보통 몇달동안 지표변화를 측정하는 이유입니다. 지표 해석 시 경제학자들은 다음과 같은 기준점에 주목합니다.

  • 새 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.
  • 신규 주택 건설의 증가는 건설 산업의 고용 증가로 이어집니다.
  • 신규 주택에 대한 수요의 증가는 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등과 같은 다른 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 이것은 소비자 활동을 촉진하고 물가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 지표상 성장은 부동산 시장의 증가로 이어질 수 있습니다.

위의 점을 고려할 때, 주택 시동에 대한 수치가 높을수록 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 주택 건설 시작 m/m (United States Housing Starts m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
N/D
7.9%
-8.5%
8월 2025
-8.5%
-6.4%
3.4%
7월 2025
5.2%
3.2%
5.9%
6월 2025
4.6%
7.0%
-9.7%
5월 2025
-9.8%
-0.1%
2.7%
4월 2025
1.6%
-3.6%
-10.1%
3월 2025
-11.4%
-4.0%
9.8%
2월 2025
11.2%
3.8%
-11.5%
1월 2025
-9.8%
2.0%
16.1%
12월 2024
15.8%
-9.8%
-3.7%
11월 2024
-1.8%
1.2%
-3.2%
10월 2024
-3.1%
-5.4%
-1.9%
9월 2024
-0.5%
-4.2%
7.8%
8월 2024
9.6%
10.1%
-6.9%
7월 2024
-6.8%
2.2%
1.1%
6월 2024
3.0%
-8.0%
-4.6%
5월 2024
-5.5%
4.9%
4.1%
4월 2024
5.7%
3.5%
-16.8%
3월 2024
-14.7%
-2.8%
12.7%
2월 2024
10.7%
1.6%
-12.3%
1월 2024
-14.8%
-1.7%
3.3%
12월 2023
-4.3%
6.7%
10.8%
11월 2023
14.8%
0.2%
10월 2023
1.9%
-6.3%
7.0%
9월 2023
7.0%
2.2%
-12.5%
8월 2023
-11.3%
-3.0%
2.0%
7월 2023
3.9%
2.7%
-11.7%
6월 2023
-8.0%
7.2%
15.7%
5월 2023
21.7%
-0.8%
-2.9%
4월 2023
2.2%
1.9%
-4.5%
3월 2023
-0.8%
0.4%
7.3%
2월 2023
9.8%
-0.6%
-2.0%
1월 2023
-4.5%
0.6%
-3.4%
12월 2022
-1.4%
-0.2%
-1.8%
11월 2022
-0.5%
-0.4%
-2.1%
10월 2022
-4.2%
1.1%
-1.3%
9월 2022
-8.1%
-0.2%
13.7%
8월 2022
12.2%
0.6%
-10.9%
7월 2022
-9.6%
-0.7%
2.4%
6월 2022
-2.0%
0.6%
-11.9%
5월 2022
-14.4%
-0.4%
5.5%
4월 2022
-0.2%
0.3%
-2.8%
3월 2022
0.3%
-0.3%
6.5%
2월 2022
6.8%
0.4%
-5.5%
1월 2022
-4.1%
-0.4%
0.3%
12월 2021
1.4%
0.5%
11.8%
11월 2021
11.8%
-0.9%
-3.1%
10월 2021
-0.7%
0.6%
-2.7%
9월 2021
-1.6%
-0.3%
1.2%
8월 2021
3.9%
0.0%
-6.2%
123
