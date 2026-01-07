주택개시 m/m는 신고된 달에 시작된 신규 주거지 건설 프로젝트의 수 변화를 전월에 비해 반영합니다.

지표에 대한 데이터는 개발자와 규제 당국에 대한 조사를 통해 얻을 수 있습니다. 표본 크기는 전국의 모든 주택 건설 프로젝트의 약 95%를 차지합니다. 데이터는 날씨 및 계절 변화에 맞게 조정됩니다. 이 지표는 일반 국가 건설 보고서의 일부로 매월 20년 이내에 발표됩니다. 또한 이 보고서에는 건설 허가 및 완료된 프로젝트도 포함됩니다.

신규 주택의 시작 물량은 절대적인 측면에서 해석되는 경우가 드뭅니다. 건설은 기상 조건, 지역 내 지리적 위치 및 연중 시간에 따라 크게 좌우됩니다. 그것이 분석가들이 보통 몇달동안 지표변화를 측정하는 이유입니다. 지표 해석 시 경제학자들은 다음과 같은 기준점에 주목합니다.

새 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.

신규 주택 건설의 증가는 건설 산업의 고용 증가로 이어집니다.

신규 주택에 대한 수요의 증가는 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등과 같은 다른 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 이것은 소비자 활동을 촉진하고 물가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.

지표상 성장은 부동산 시장의 증가로 이어질 수 있습니다.

위의 점을 고려할 때, 주택 시동에 대한 수치가 높을수록 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: