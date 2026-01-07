미국 고용 비용 지수 q/q는 미국 노동부의 보고서입니다. 전 분기 대비 직원 보수의 증가율을 측정합니다. 이 지수는 매 분기 마지막 달의 고용주를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다.

지수 계산에는 회사의 모든 수준에서 근로자에게 지급되는 임금, 복리후생비 및 상여금이 포함됩니다. 이 지수는 연차 및 보상 휴가, 병가, 보험금, 연금과 같은 다양한 혜택과 추가 급여를 고려합니다. 고용 비용은 민간 기업, 주 기관 및 지방 자치 단체의 직원(민간 근로자라고도 함)에 대해 측정됩니다. 이 지수는 연방정부 직원, 군인, 농업회사 직원, 자원봉사자 및 기타 무급 근로자, 개인 가구원 및 자영업자에 대한 지급은 포함하지 않습니다. 지수는 여러 섹터에 대해 별도로 계산됩니다(NAICS 분류 사용).

지수는 총 평균 임금 변화에 대한 가중치이며, 산업 요소는 고정 가중치를 가집니다. 구조 구성요소는 세 가지 주요 자산 부문으로 분류됩니다. 민간 기업(59개 범주), 주 정부 및 지방 정부 당국(13개 범주)

분석가들은 이 지수를 한국의 인건비 증가 또는 감소 여부를 보여주는 임금 인플레이션의 지표로 해석합니다. 임금이 인상되면, 고용주의 보상 비용의 증가가 최종 서비스 또는 생산 상품의 비용으로 이어지기 때문에 국가의 전반적인 인플레이션도 증가합니다. 이것은 차례로 경제 정책을 개발하기 위한 연준의 정보를 제공합니다.

고용 비용의 성장은 인플레이션 증가의 지표이기 때문에 미 달러화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

마지막 값: