미시간 대학교 미국 현황 (University of Michigan United States Current Conditions)
미시건 대학교 현재 상황은 미국 소비자들이 그 나라의 현재 경제 상황을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다. 이 지수는 적어도 500가구를 대상으로 한 전화 조사에 기초하여 매월 계산되며, 미시간 대학교는 이 지수를 포함하여 5가지 지수를 계산합니다.
응답자는 다음과 같은 다양한 질문에 답하기 위해 설문 조사를 받습니다:
- 가족의 재정 상태가 1년 전보다 좋아졌는지 나빠졌는지 여부
- 대규모 가정용품 구매 및 기타 대규모 구매가 적절한 시기인지 여부
이에 대한 대답은 다음과 같이 계산됩니다. 음수 값의 백분율은 양의 값에서 빼고 결과 값에 100을 더합니다. 결과 값은 합산되고 2.6424(기준 주기에 대한 값)로 나누어지며, 그 후에 2(샘플 합성에 대한 보정 상수)가 결과 그림에 추가됩니다.
미시건 대학교 현재 상태 지수는 소비자 수요, 인플레이션 및 경제 성장에 대한 단기 전망을 평가할 수 있도록 합니다. 수치가 높으면 미국 가계가 돈을 쓰고, 수요가 증가하고, 소비자 활동이 확대되며, 인플레이션과 전체 국가 경제를 촉진한다는 것을 의미합니다. 오히려 경기 침체의 선행지표가 될 수 있습니다.
지수 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미시간 대학교 미국 현황 (University of Michigan United States Current Conditions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
