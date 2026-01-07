미시건 대학교 현재 상황은 미국 소비자들이 그 나라의 현재 경제 상황을 어떻게 평가하는지를 보여줍니다. 이 지수는 적어도 500가구를 대상으로 한 전화 조사에 기초하여 매월 계산되며, 미시간 대학교는 이 지수를 포함하여 5가지 지수를 계산합니다.

응답자는 다음과 같은 다양한 질문에 답하기 위해 설문 조사를 받습니다:

가족의 재정 상태가 1년 전보다 좋아졌는지 나빠졌는지 여부

대규모 가정용품 구매 및 기타 대규모 구매가 적절한 시기인지 여부

이에 대한 대답은 다음과 같이 계산됩니다. 음수 값의 백분율은 양의 값에서 빼고 결과 값에 100을 더합니다. 결과 값은 합산되고 2.6424(기준 주기에 대한 값)로 나누어지며, 그 후에 2(샘플 합성에 대한 보정 상수)가 결과 그림에 추가됩니다.

미시건 대학교 현재 상태 지수는 소비자 수요, 인플레이션 및 경제 성장에 대한 단기 전망을 평가할 수 있도록 합니다. 수치가 높으면 미국 가계가 돈을 쓰고, 수요가 증가하고, 소비자 활동이 확대되며, 인플레이션과 전체 국가 경제를 촉진한다는 것을 의미합니다. 오히려 경기 침체의 선행지표가 될 수 있습니다.

지수 성장은 USD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: