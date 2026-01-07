소매 판매 제외 자동차 및 가스m/m는 보고된 달에 소매점에서 소비자가 구매한 총량의 전월 대비 백분율 변화를 반영합니다. 이 지표는 서비스, 자동차, 가스 및 식품의 구매를 포함하지 않습니다. 이러한 상품 카테고리의 판매 변화는 종종 가격 변동에 의해 발생하므로 이러한 계산은 상품에 대한 수요 구조의 패턴의 개요를 가능하게 합니다. 인플레이션에 대한 조정은 지표에 적용되지 않습니다. 소매 판매의 증가는 경제 성장이 더 강하다는 것을 나타내지만, 만약 증가율이 예상보다 높다면, 그것은 인플레이션일 수도 있습니다.

"미국 소매 판매 제외 자동차 및 가스 m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.