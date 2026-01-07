캘린더섹션

미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
가격
낮음 324.122 324.832
324.800
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
324.948
324.122
다음 발표 실제 예측
이전
소비자물가지수 n.s.a. 1982년으로 설정된 기준 기간과 비교하여 지정된 달의 소비재 및 서비스 바스켓의 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 소비자 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 지수 계산은 계절적으로 조정되지 않습니다. 즉, 거의 동시에 발생하는 연간 변화를 반영하지 않으며 크기는 거의 같습니다. 이러한 변화는 휴일, 날씨 및 생산 주기 등에서 발생할 수 있습니다.

CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 크게 8개 소분류, 즉 음식과 음료, 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스로 분류됩니다. 차례로, 이 8개 그룹은 약 8만 개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. the producer price index와 달리, 수입 상품과 소비 물가의 가격은 계산에 포함됩니다.

지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.

CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.

계절 조정 CPI는 변동성이 크면 가격 변동을 객관적으로 파악할 수 없기 때문에 별도로 해석되는 경우가 드뭅니다. 일반적으로 CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타내며 달러에는 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
324.122
324.832
324.800
9월 2025
324.800
323.976
8월 2025
323.980
324.132
323.048
7월 2025
323.048
323.398
322.561
6월 2025
322.561
321.516
321.465
5월 2025
321.465
320.235
320.795
4월 2025
320.795
320.465
319.799
3월 2025
319.799
320.070
319.082
2월 2025
319.082
318.113
317.671
1월 2025
317.671
316.324
315.605
12월 2024
315.605
315.827
315.493
11월 2024
315.493
315.737
315.664
10월 2024
315.664
315.360
315.301
9월 2024
315.301
315.277
314.796
8월 2024
314.796
315.097
314.540
7월 2024
314.540
314.777
314.175
6월 2024
314.175
314.445
314.069
5월 2024
314.069
314.186
313.548
4월 2024
313.548
314.340
312.332
3월 2024
312.332
312.039
310.326
2월 2024
310.326
307.888
308.417
1월 2024
308.417
307.211
306.746
12월 2023
306.746
306.561
307.051
11월 2023
307.051
307.922
307.671
10월 2023
307.671
308.895
307.789
9월 2023
307.789
307.403
307.026
8월 2023
307.026
307.025
305.691
7월 2023
305.691
302.912
305.109
6월 2023
305.109
303.865
304.127
5월 2023
304.127
305.705
303.363
4월 2023
303.363
304.117
301.836
3월 2023
301.836
300.790
300.840
2월 2023
300.840
301.446
299.170
1월 2023
299.170
299.073
296.797
12월 2022
296.797
297.568
297.711
11월 2022
297.711
299.204
298.012
10월 2022
298.012
298.973
296.808
9월 2022
296.808
296.291
296.171
8월 2022
296.171
294.596
296.276
7월 2022
296.276
298.198
296.311
6월 2022
296.311
294.183
292.296
5월 2022
292.296
290.885
289.109
4월 2022
289.109
289.270
287.504
3월 2022
287.504
285.198
283.716
2월 2022
283.716
282.720
281.148
1월 2022
281.148
278.369
278.802
12월 2021
278.802
277.659
277.948
11월 2021
277.948
278.073
276.589
10월 2021
276.589
275.007
274.310
9월 2021
274.310
273.240
273.567
