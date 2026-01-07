미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)
|낮음
|324.122
|324.832
|
324.800
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|324.948
|
324.122
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자물가지수 n.s.a. 1982년으로 설정된 기준 기간과 비교하여 지정된 달의 소비재 및 서비스 바스켓의 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 소비자 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 지수 계산은 계절적으로 조정되지 않습니다. 즉, 거의 동시에 발생하는 연간 변화를 반영하지 않으며 크기는 거의 같습니다. 이러한 변화는 휴일, 날씨 및 생산 주기 등에서 발생할 수 있습니다.
CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 크게 8개 소분류, 즉 음식과 음료, 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스로 분류됩니다. 차례로, 이 8개 그룹은 약 8만 개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. the producer price index와 달리, 수입 상품과 소비 물가의 가격은 계산에 포함됩니다.
지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.
CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.
계절 조정 CPI는 변동성이 크면 가격 변동을 객관적으로 파악할 수 없기 때문에 별도로 해석되는 경우가 드뭅니다. 일반적으로 CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타내며 달러에는 긍정적인 것으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 소비자 물가 지수(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용