소비자물가지수 n.s.a. 1982년으로 설정된 기준 기간과 비교하여 지정된 달의 소비재 및 서비스 바스켓의 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 소비자 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 지수 계산은 계절적으로 조정되지 않습니다. 즉, 거의 동시에 발생하는 연간 변화를 반영하지 않으며 크기는 거의 같습니다. 이러한 변화는 휴일, 날씨 및 생산 주기 등에서 발생할 수 있습니다.

CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 크게 8개 소분류, 즉 음식과 음료, 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스로 분류됩니다. 차례로, 이 8개 그룹은 약 8만 개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. the producer price index와 달리, 수입 상품과 소비 물가의 가격은 계산에 포함됩니다.

지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.

CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.

계절 조정 CPI는 변동성이 크면 가격 변동을 객관적으로 파악할 수 없기 때문에 별도로 해석되는 경우가 드뭅니다. 일반적으로 CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타내며 달러에는 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: