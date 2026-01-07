필라델피아 연방준비제도전망(Fed of Philadelphia Fed Business Conditions Outlook)은 향후 6개월 동안 필라델피아 연방준비제도구역(FRB) 내 제조업 업황에 대한 기대치를 나타내고 있습니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어주를 포함합니다.

예측값은 지역의 주요 산업 기업 설문조사를 기반으로 계산됩니다. 업계 전반의 경영 상황 평가와 더불어 기업 경영진은 회사의 상황이 개선될 것인지, 악화될 것인지, 변하지 않을 것인지를 가정해야 합니다. 특히 응답자는 신규 주문, 출하, 미달 주문, 공급업체 납품 시간, 재고, 지급 가격, 수령 가격, 직원 수, 주당 평균 근로 시간을 평가합니다.

필라델피아 연방 준비 은행의 책임 하에 있는 이 지역은 필라델피아에서 가장 경제 활동이 활발한 지역 중 하나이기 때문에 분석가들은 이 지역의 사업 상황 전망을 자주 모니터링합니다. 제조업은 대개 보다 생생한 주기적 성격을 보이며 일반적으로 경제보다 먼저 현재의 변화를 반영합니다. 따라서, 이 시장 참여자들의 기대는 미국 경제 건전성의 주요 지표가 됩니다.

이 지수는 긍정적인 예측의 비율과 부정적인 예측의 비율 사이의 차이로 계산됩니다. 최종 지수 값이 플러스 값이면 해당 지역의 기업 상황에 대한 기대치가 개선되었음을 의미합니다. 영하의 수치는 제조업 체감경기가 악화되고 있음을 나타냅니다.

그러나 필라델피아 연준의 비즈니스 전망은 달러 시세의 변동성을 거의 유발하지 않습니다.

마지막 값: