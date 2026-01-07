컨퍼런스 보드 미국 주요 경제 지수 m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|중간
|-0.3%
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
선도경제지수 m/m는 미국의 주요 거시경제지수를 기준으로 집계된 종합지수의 변화를 전월에 비해 특정 달에 반영합니다. 종합지수는 개별 요소의 변동성을 완화하고 경제의 전반적인 방향을 파악합니다. 이 지수는 비영리 연구 기관인 총회 위원회가 계산합니다.
경제선행지수는 10가지 요소로 구성됩니다:
- 미국의 주당 평균 시간
- 주당 평균 최초 청구액
- 내구재 주문
- 미국 제조업의 신규 주문에 대한 ISM 지수
- 항공기 주문을 제외한 신규 주문, 비방위 자본 상품
- 건축 허가증
- 주가 (500 보통주)
- 주요 신용 지수
- 이자율 스프레드
- 사업환경에 대한 평균 소비자 기대치
2016년 기준 기준기간 대비 지수 증가 또는 하락을 측정합니다. 2016년 지수 벤치마크는 100으로 설정되어 있습니다. 따라서 현재 지수가 104.0이면 4포인트 증가했다는 뜻입니다.
이 지표는 예측 용도로 사용됩니다. 지수 계산에 포함된 10개 요소의 변화는 전체 국가 경제 상태의 변화에 선행하는 것으로 간주됩니다. 그러므로 그것은 또한 선행 경제 지표의 지수라고도 불립니다.
많은 경제학자들은 이 지수를 면밀히 주시하고 있는데, 이 지수는 한국 경제의 단기적인 변화를 예측할 수 있게 해줍니다. 대기업 대표들은 투자 결정을 내릴 때 지수 역학을 분석합니다.
지수 성장은 미국 달러화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"컨퍼런스 보드 미국 주요 경제 지수 m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
