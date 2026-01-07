캘린더섹션

컨퍼런스 보드 미국 주요 경제 지수 m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
회의 위원회 (The Conference Board)
분야:
비즈니스
중간 -0.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
선도경제지수 m/m는 미국의 주요 거시경제지수를 기준으로 집계된 종합지수의 변화를 전월에 비해 특정 달에 반영합니다. 종합지수는 개별 요소의 변동성을 완화하고 경제의 전반적인 방향을 파악합니다. 이 지수는 비영리 연구 기관인 총회 위원회가 계산합니다.

경제선행지수는 10가지 요소로 구성됩니다:

  • 미국의 주당 평균 시간
  • 주당 평균 최초 청구액
  • 내구재 주문
  • 미국 제조업의 신규 주문에 대한 ISM 지수
  • 항공기 주문을 제외한 신규 주문, 비방위 자본 상품
  • 건축 허가증
  • 주가 (500 보통주)
  • 주요 신용 지수
  • 이자율 스프레드
  • 사업환경에 대한 평균 소비자 기대치

2016년 기준 기준기간 대비 지수 증가 또는 하락을 측정합니다. 2016년 지수 벤치마크는 100으로 설정되어 있습니다. 따라서 현재 지수가 104.0이면 4포인트 증가했다는 뜻입니다.

이 지표는 예측 용도로 사용됩니다. 지수 계산에 포함된 10개 요소의 변화는 전체 국가 경제 상태의 변화에 선행하는 것으로 간주됩니다. 그러므로 그것은 또한 선행 경제 지표의 지수라고도 불립니다.

많은 경제학자들은 이 지수를 면밀히 주시하고 있는데, 이 지수는 한국 경제의 단기적인 변화를 예측할 수 있게 해줍니다. 대기업 대표들은 투자 결정을 내릴 때 지수 역학을 분석합니다.

지수 성장은 미국 달러화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"컨퍼런스 보드 미국 주요 경제 지수 m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-0.3%
9월 2025
N/D
-0.3%
-0.5%
8월 2025
-0.5%
-0.2%
-0.1%
7월 2025
-0.1%
-0.1%
-0.3%
6월 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
5월 2025
-0.1%
-0.8%
-1.0%
4월 2025
-1.0%
-0.3%
-0.7%
3월 2025
-0.7%
-0.5%
-0.3%
2월 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1월 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
12월 2024
-0.1%
0.0%
0.3%
11월 2024
0.3%
-0.4%
-0.4%
10월 2024
-0.4%
-0.4%
-0.5%
9월 2024
-0.5%
-0.3%
-0.2%
8월 2024
-0.2%
-0.2%
-0.6%
7월 2024
-0.6%
-0.2%
-0.2%
6월 2024
-0.2%
-0.2%
-0.5%
5월 2024
-0.5%
-0.2%
-0.6%
4월 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
3월 2024
-0.3%
0.1%
2월 2024
0.1%
-0.4%
-0.4%
1월 2024
-0.4%
-0.2%
-0.2%
12월 2023
-0.1%
-0.1%
-0.5%
11월 2023
-0.5%
-0.5%
-0.8%
10월 2023
-0.8%
-0.5%
-0.7%
9월 2023
-0.7%
-0.4%
-0.4%
8월 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
7월 2023
-0.4%
-0.4%
-0.7%
6월 2023
-0.7%
-0.3%
-0.7%
5월 2023
-0.7%
0.0%
-0.6%
4월 2023
-0.6%
0.1%
-1.2%
3월 2023
-1.2%
0.2%
-0.3%
2월 2023
-0.3%
0.2%
-0.3%
1월 2023
-0.3%
0.3%
-1.0%
12월 2022
-1.0%
0.3%
-1.0%
11월 2022
-1.0%
0.4%
-0.8%
10월 2022
-0.8%
0.4%
-0.4%
9월 2022
-0.4%
0.5%
-0.3%
8월 2022
-0.3%
0.5%
-0.4%
7월 2022
-0.4%
0.5%
-0.8%
6월 2022
-0.8%
0.6%
-0.4%
5월 2022
-0.4%
0.6%
-0.4%
4월 2022
-0.3%
0.7%
0.1%
3월 2022
0.3%
0.7%
0.6%
2월 2022
0.3%
0.7%
-0.5%
1월 2022
-0.3%
0.7%
0.7%
12월 2021
0.8%
0.6%
0.7%
11월 2021
1.1%
0.5%
0.9%
10월 2021
0.9%
0.4%
0.1%
9월 2021
0.2%
0.4%
0.8%
