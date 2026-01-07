선도경제지수 m/m는 미국의 주요 거시경제지수를 기준으로 집계된 종합지수의 변화를 전월에 비해 특정 달에 반영합니다. 종합지수는 개별 요소의 변동성을 완화하고 경제의 전반적인 방향을 파악합니다. 이 지수는 비영리 연구 기관인 총회 위원회가 계산합니다.

경제선행지수는 10가지 요소로 구성됩니다:

미국의 주당 평균 시간

주당 평균 최초 청구액

내구재 주문

미국 제조업의 신규 주문에 대한 ISM 지수

항공기 주문을 제외한 신규 주문, 비방위 자본 상품

건축 허가증

주가 (500 보통주)

주요 신용 지수

이자율 스프레드

사업환경에 대한 평균 소비자 기대치

2016년 기준 기준기간 대비 지수 증가 또는 하락을 측정합니다. 2016년 지수 벤치마크는 100으로 설정되어 있습니다. 따라서 현재 지수가 104.0이면 4포인트 증가했다는 뜻입니다.

이 지표는 예측 용도로 사용됩니다. 지수 계산에 포함된 10개 요소의 변화는 전체 국가 경제 상태의 변화에 선행하는 것으로 간주됩니다. 그러므로 그것은 또한 선행 경제 지표의 지수라고도 불립니다.

많은 경제학자들은 이 지수를 면밀히 주시하고 있는데, 이 지수는 한국 경제의 단기적인 변화를 예측할 수 있게 해줍니다. 대기업 대표들은 투자 결정을 내릴 때 지수 역학을 분석합니다.

지수 성장은 미국 달러화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: