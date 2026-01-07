US Federal Balance(미국 연방 예산 균형)는 해당 달 동안 연방 정부의 재정 활동을 반영합니다. 그것은 주 예산의 모든 수입과 지출 사이의 균형을 보여줍니다. 이 보고서는 정부 기관과 연방 준비 은행으로부터 입수한 데이터를 기반으로 합니다.

연방 예산 균형에 대한 상세한 자료는 미 재무부에서 매월 발표합니다. 그들은 예산 지출 동향과 재정 정책의 방향을 나타냅니다.

긍정적인 연방 예산 수지는 예산 잉여로 특징지어집니다. 흑자는 세수가 정부 지출을 초과할 때 형성됩니다. 그 예산은 1970년 이후 4배 밖에 흑자가 나지 않았습니다.

정부가 받는 것보다 더 많이 쓰는 상황은 예산 적자로 특징지어집니다. 재정적자는 미국의 공공부채의 증가나 구조조정으로 이어집니다. 예산 적자를 줄이기 위한 방안으로, 정부는 세법 개정(허점 방지, 혜택 축소, 세금 공제 등)이나 특정 집단의 직접 증세를 제안할 수 있습니다. 예산 적자를 줄이는 또 다른 방법은 예산 지출을 줄이는 것입니다.

적자가 커지면, 재무부는 정부 운영에 자금을 조달할 수 있도록 더 많은 채권을 판매합니다. 따라서 연방 예산 데이터는 미국 달러보다 미국 재무부 채권에 더 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값: