미국 연방예산수지 (United States Federal Budget Balance)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
재무국 (Bureau of the Fiscal Service)
분야:
정부
중간 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
US Federal Balance(미국 연방 예산 균형)는 해당 달 동안 연방 정부의 재정 활동을 반영합니다. 그것은 주 예산의 모든 수입과 지출 사이의 균형을 보여줍니다. 이 보고서는 정부 기관과 연방 준비 은행으로부터 입수한 데이터를 기반으로 합니다.

연방 예산 균형에 대한 상세한 자료는 미 재무부에서 매월 발표합니다. 그들은 예산 지출 동향과 재정 정책의 방향을 나타냅니다.

긍정적인 연방 예산 수지는 예산 잉여로 특징지어집니다. 흑자는 세수가 정부 지출을 초과할 때 형성됩니다. 그 예산은 1970년 이후 4배 밖에 흑자가 나지 않았습니다.

정부가 받는 것보다 더 많이 쓰는 상황은 예산 적자로 특징지어집니다. 재정적자는 미국의 공공부채의 증가나 구조조정으로 이어집니다. 예산 적자를 줄이기 위한 방안으로, 정부는 세법 개정(허점 방지, 혜택 축소, 세금 공제 등)이나 특정 집단의 직접 증세를 제안할 수 있습니다. 예산 적자를 줄이는 또 다른 방법은 예산 지출을 줄이는 것입니다.

적자가 커지면, 재무부는 정부 운영에 자금을 조달할 수 있도록 더 많은 채권을 판매합니다. 따라서 연방 예산 데이터는 미국 달러보다 미국 재무부 채권에 더 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 연방예산수지 (United States Federal Budget Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
$​198.0 B
9월 2025
$​198.0 B
$​57.6 B
$​-344.8 B
8월 2025
$​-344.8 B
$​-283.5 B
$​-291.1 B
7월 2025
$​-291.1 B
$​-211.4 B
$​27.0 B
6월 2025
$​27.0 B
$​-137.2 B
$​-315.7 B
5월 2025
$​-316.0 B
$​122.4 B
$​258.4 B
4월 2025
$​258.4 B
$​-215.9 B
$​-160.5 B
3월 2025
$​-160.5 B
$​-9.9 B
$​-307.0 B
2월 2025
$​-307.0 B
$​-393.8 B
$​-128.6 B
1월 2025
$​-128.6 B
$​-26.5 B
$​-86.7 B
12월 2024
$​-86.7 B
$​-4.6 B
$​-366.8 B
11월 2024
$​-366.8 B
$​-507.9 B
$​-257.5 B
10월 2024
$​-257.5 B
$​-60.7 B
$​64.7 B
9월 2024
$​64.3 B
$​-138.3 B
$​-380.1 B
8월 2024
$​-380.1 B
$​-128.8 B
$​-243.7 B
7월 2024
$​-243.7 B
$​29.0 B
$​-71.0 B
6월 2024
$​-66.0 B
$​-327.9 B
$​-347.1 B
5월 2024
$​-347.1 B
$​160.0 B
$​209.5 B
4월 2024
$​209.5 B
$​-62.9 B
$​-236.6 B
3월 2024
$​-236.5 B
$​-436.3 B
$​-296.3 B
2월 2024
$​-296.3 B
$​-298.4 B
$​-21.9 B
1월 2024
$​-21.9 B
$​15.3 B
$​-129.4 B
12월 2023
$​-129.4 B
$​-86.7 B
$​-314.0 B
11월 2023
$​-314.0 B
$​-157.0 B
$​-66.6 B
10월 2023
$​-66.6 B
$​-162.7 B
$​-170.7 B
9월 2023
$​-171.0 B
$​-168.5 B
$​89.3 B
8월 2023
$​89.3 B
$​-195.2 B
$​-220.8 B
7월 2023
$​-220.8 B
$​-58.0 B
$​-227.8 B
6월 2023
$​-227.8 B
$​-192.5 B
$​-240.3 B
5월 2023
$​-240.3 B
$​-155.6 B
$​176.2 B
4월 2023
$​176.2 B
$​-153.1 B
$​-378.1 B
3월 2023
$​-378.1 B
$​-126.9 B
$​-262.4 B
2월 2023
$​-262.4 B
$​-120.1 B
$​-38.8 B
1월 2023
$​-38.8 B
$​-117.9 B
$​-85.0 B
12월 2022
$​-85.0 B
$​-107.0 B
$​-248.5 B
11월 2022
$​-248.5 B
$​-107.7 B
$​-87.9 B
10월 2022
$​-87.8 B
$​-84.0 B
$​-429.7 B
9월 2022
$​-429.7 B
$​189.4 B
$​-219.6 B
8월 2022
$​-219.6 B
$​158.0 B
$​-211.1 B
7월 2022
$​-211.1 B
$​95.9 B
$​-88.8 B
6월 2022
$​-88.8 B
$​-194.2 B
$​-66.2 B
5월 2022
$​-66.2 B
$​-200.2 B
$​308.2 B
4월 2022
$​308.2 B
$​-200.2 B
$​-192.6 B
3월 2022
$​-192.7 B
$​-222.5 B
$​-216.6 B
2월 2022
$​-216.6 B
$​-242.6 B
$​118.7 B
1월 2022
$​118.7 B
$​-276.9 B
$​-21.3 B
12월 2021
$​-21.3 B
$​-304.6 B
$​-191.3 B
11월 2021
$​-191.3 B
$​-287.4 B
$​-165.1 B
10월 2021
$​-165.1 B
$​-303.2 B
$​-61.6 B
