클리블랜드 Fed Median CPI m/m는 클리블랜드 소비자 관점에서 전월 대비 보고된 달의 평균 가격 변동을 반영합니다. 메디안 CPI는 인플레이션의 선행 지표로 간주됩니다.

"클리블랜드 연방 준비 은행(Fed) 메디안 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Federal Reserve Bank (Fed) of Cleveland Median Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.