소비자 물가 지수 y/y는 지정된 달의 재화 및 용역의 소비자 바스켓에 대한 평균 가격이 전년도 같은 달에 비해 변화했음을 보여줍니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 다시말해, 생활비 변화를 추정할 수 있습니다.

CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 크게 8개 소분류, 즉 음식과 음료, 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스로 분류됩니다. 차례로, 이 8개 그룹은 약 8만 개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. 생산자 물가지수와 달리, 수입 상품과 소비 물가의 가격은 계산에 포함됩니다.

지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.

CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.

소비자물가지수는 종종 인플레이션을 평가하기 위해 사용됩니다. CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타냅니다.

이 지수는 임금과 사회 급여를 조정할 때 고려됩니다. 또한 CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP의 계산에 사용됩니다.

CPI 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

마지막 값: