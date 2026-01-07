NY Fed 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 뉴욕 주의 제조 부문 사업 상태를 측정합니다. 이 월간 지표는 뉴욕 주에서 운영되는 수백 개의 대형 제조업체를 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 0보다 높으면 조건이 개선되고 0보다 낮으면 악화됩니다.

설문지에는 전달과 비교한 해당 달의 경영 상황 변화에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 평가 참여자는 다음 구성 요소의 변경 사항을 평가합니다:

일반 영업 상황

신규 주문 건수

선적

채워지지 않은 주문(진행 중인 주문)의 수

공급업체의 납품시간

재고품 목록

지급 가격(생산 공정에서 회사가 구매하는 재화 및 용역에 대한 가격)

받은 가격(회사가 받은 생산품 가격)

직원 수

평균 주당 근로 시간

설문조사의 두 번째 부분에는 전망 부분이 포함되어 있습니다. 참가자들은 향후 6개월 동안 위의 구성 요소가 어떻게 변할 수 있는지를 제안합니다. 이 11가지 요소 외에도, 설문조사의 전망 부분에는 기업의 자본 지출(장비 및 기술에 대한 지출)에 대한 질문이 포함되어 있습니다.

조사에 기초하여 별도의 확산 지수를 계산합니다. 설문조사의 주요 지수는 전반적인 경영상황입니다. 그것은 독립적으로 계산되며, 조사 결과에 기초하여 계산된 다른 지수는 이 지수에 영향을 미치지 않습니다.

분석에서는 생산 활동의 척도로 지수를 보고 그 결과를 국가 전체에서 추정할 수 있습니다. 그것의 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

