연방 준비 은행 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조 지수 (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|중간
|-3.9
|
18.7
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.7
|
-3.9
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
NY Fed 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 뉴욕 주의 제조 부문 사업 상태를 측정합니다. 이 월간 지표는 뉴욕 주에서 운영되는 수백 개의 대형 제조업체를 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 0보다 높으면 조건이 개선되고 0보다 낮으면 악화됩니다.
설문지에는 전달과 비교한 해당 달의 경영 상황 변화에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 평가 참여자는 다음 구성 요소의 변경 사항을 평가합니다:
- 일반 영업 상황
- 신규 주문 건수
- 선적
- 채워지지 않은 주문(진행 중인 주문)의 수
- 공급업체의 납품시간
- 재고품 목록
- 지급 가격(생산 공정에서 회사가 구매하는 재화 및 용역에 대한 가격)
- 받은 가격(회사가 받은 생산품 가격)
- 직원 수
- 평균 주당 근로 시간
설문조사의 두 번째 부분에는 전망 부분이 포함되어 있습니다. 참가자들은 향후 6개월 동안 위의 구성 요소가 어떻게 변할 수 있는지를 제안합니다. 이 11가지 요소 외에도, 설문조사의 전망 부분에는 기업의 자본 지출(장비 및 기술에 대한 지출)에 대한 질문이 포함되어 있습니다.
조사에 기초하여 별도의 확산 지수를 계산합니다. 설문조사의 주요 지수는 전반적인 경영상황입니다. 그것은 독립적으로 계산되며, 조사 결과에 기초하여 계산된 다른 지수는 이 지수에 영향을 미치지 않습니다.
분석에서는 생산 활동의 척도로 지수를 보고 그 결과를 국가 전체에서 추정할 수 있습니다. 그것의 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"연방 준비 은행 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조 지수 (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
