미국 비즈니스 인벤토리 m/m (United States Business Inventories m/m)
|중간
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.1%
|
0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
사업재고 m/m는 신고된 달에 전국의 제조업체, 소매업체, 도매업체가 전월에 비해 보유하고 있는 재고의 변화를 반영합니다. 이 지표는 다른 기업 및/또는 최종 소비자에게 판매할 수 있는 제품의 양을 반영합니다.
데이터는 보고된 달 말 현재 소매점, 도매상 및 제조업체를 대상으로 재고실적에 대한 설문조사를 통해 계산됩니다.
이 지표는 판매 지수와 병행하여 모니터링될 때 단기 생산량을 예측할 수 있습니다. 투자자들은 상품의 미래 수요를 예측하기 위해 이 지표를 사용합니다. 예를 들어, 재고가 판매량보다 느리게 증가한다면, 수요는 증가할 것이고, 이는 경제 성장을 자극할 수 있습니다. 반대 상황은 생산 둔화로 이어질 수 있습니다.
경제 분석국은 GDP와 주요 경제 지표를 계산할 때 데이터를 사용합니다.
달러 시세에 대한 판독치의 영향은 수반되는 지표(매출, 물가 지수 등)에 따라 달라집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 비즈니스 인벤토리 m/m (United States Business Inventories m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
