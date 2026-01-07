사업재고 m/m는 신고된 달에 전국의 제조업체, 소매업체, 도매업체가 전월에 비해 보유하고 있는 재고의 변화를 반영합니다. 이 지표는 다른 기업 및/또는 최종 소비자에게 판매할 수 있는 제품의 양을 반영합니다.

데이터는 보고된 달 말 현재 소매점, 도매상 및 제조업체를 대상으로 재고실적에 대한 설문조사를 통해 계산됩니다.

이 지표는 판매 지수와 병행하여 모니터링될 때 단기 생산량을 예측할 수 있습니다. 투자자들은 상품의 미래 수요를 예측하기 위해 이 지표를 사용합니다. 예를 들어, 재고가 판매량보다 느리게 증가한다면, 수요는 증가할 것이고, 이는 경제 성장을 자극할 수 있습니다. 반대 상황은 생산 둔화로 이어질 수 있습니다.

경제 분석국은 GDP와 주요 경제 지표를 계산할 때 데이터를 사용합니다.

달러 시세에 대한 판독치의 영향은 수반되는 지표(매출, 물가 지수 등)에 따라 달라집니다.

