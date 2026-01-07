캘린더섹션

NAHB 미국 주택 시장 지수 (NAHB United States Housing Market Index)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
전국주택건설협회 (National Association of Home Builders)
분야:
주택
낮음 39 39
38
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
NAHB 주택 시장 지수는 미국 전국 주택 건설 협회(National Association of Home Builders)가 발행합니다. 미국 신규 주택의 약 80%가 매년 이 협회의 회원들에 의해 건설됩니다.

이 지수는 매달 14만 명의 협회 회원들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 응답자들은 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 매매에 대한 시장 조건과 신규 주택에 대한 예상 구매자 트래픽을 평가하기 위해 설문 조사를 받습니다.

첫 번째 두 시리즈는 좋음, 적당함, 나쁨으로 평가됩니다. 잠재 구매자 트래픽은 높음/매우 높음, 평균, 낮음/매우 낮음으로 평가됩니다. 조사 결과에 기초하여 (% 플러스 추정치 - % 마이너스 추정치 + 100)/2 공식을 적용하여 세 가지 개별 확산 지수를 계산합니다. 주택시장이 계절적 변화에 민감하기 때문에 각 지수는 계절적 변동에 맞게 조정됩니다. NAHB는 이러한 영상 시리즈의 평균 값을 사용하여 총 HMI를 계산합니다.

지수는 주택 개시 지수 밀접한 상관관계가 있습니다.

HMI는 0에서 100 사이일 수 있습니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 협회 회원이 판매 조건을 긍정적으로 평가한다는 것을 의미합니다. 이 지수는 주택 구매자들의 의도를 특징지어서, 미국의 가까운 주택 시장 상태에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 경제학자들은 미국 주택 부문의 전망을 평가할 수 있도록 지수를 면밀히 감시합니다. 지표값의 급격한 변화 또는 예상치 못한 변화는 단기적으로 달러의 변동성을 약간 일으킬 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"NAHB 미국 주택 시장 지수 (NAHB United States Housing Market Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
39
39
38
11월 2025
38
36
37
10월 2025
37
32
32
9월 2025
32
33
32
8월 2025
32
32
33
7월 2025
33
30
32
6월 2025
32
34
34
5월 2025
34
41
40
4월 2025
40
37
39
3월 2025
39
40
42
2월 2025
42
45
47
1월 2025
47
49
46
12월 2024
46
48
46
11월 2024
46
43
43
10월 2024
43
42
41
9월 2024
41
42
39
8월 2024
39
35
41
7월 2024
42
47
43
6월 2024
43
39
45
5월 2024
45
46
51
4월 2024
51
57
51
3월 2024
51
45
48
2월 2024
48
50
44
1월 2024
44
42
37
12월 2023
37
37
34
11월 2023
34
43
40
10월 2023
40
48
44
9월 2023
45
53
50
8월 2023
50
56
56
7월 2023
56
53
55
6월 2023
55
48
50
5월 2023
50
45
45
4월 2023
45
43
44
3월 2023
44
39
42
2월 2023
42
33
35
1월 2023
35
32
31
12월 2022
31
36
33
11월 2022
33
42
38
10월 2022
38
48
46
9월 2022
46
52
49
8월 2022
49
61
55
7월 2022
55
68
67
6월 2022
67
79
69
5월 2022
69
79
77
4월 2022
77
81
79
3월 2022
79
83
81
2월 2022
82
84
83
1월 2022
83
84
84
12월 2021
84
82
83
11월 2021
83
79
80
