NAHB 주택 시장 지수는 미국 전국 주택 건설 협회(National Association of Home Builders)가 발행합니다. 미국 신규 주택의 약 80%가 매년 이 협회의 회원들에 의해 건설됩니다.

이 지수는 매달 14만 명의 협회 회원들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 응답자들은 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 매매에 대한 시장 조건과 신규 주택에 대한 예상 구매자 트래픽을 평가하기 위해 설문 조사를 받습니다.

첫 번째 두 시리즈는 좋음, 적당함, 나쁨으로 평가됩니다. 잠재 구매자 트래픽은 높음/매우 높음, 평균, 낮음/매우 낮음으로 평가됩니다. 조사 결과에 기초하여 (% 플러스 추정치 - % 마이너스 추정치 + 100)/2 공식을 적용하여 세 가지 개별 확산 지수를 계산합니다. 주택시장이 계절적 변화에 민감하기 때문에 각 지수는 계절적 변동에 맞게 조정됩니다. NAHB는 이러한 영상 시리즈의 평균 값을 사용하여 총 HMI를 계산합니다.

지수는 주택 개시 지수 밀접한 상관관계가 있습니다.

HMI는 0에서 100 사이일 수 있습니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 협회 회원이 판매 조건을 긍정적으로 평가한다는 것을 의미합니다. 이 지수는 주택 구매자들의 의도를 특징지어서, 미국의 가까운 주택 시장 상태에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 경제학자들은 미국 주택 부문의 전망을 평가할 수 있도록 지수를 면밀히 감시합니다. 지표값의 급격한 변화 또는 예상치 못한 변화는 단기적으로 달러의 변동성을 약간 일으킬 수 있습니다.

마지막 값: