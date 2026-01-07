NAHB 미국 주택 시장 지수 (NAHB United States Housing Market Index)
NAHB 주택 시장 지수는 미국 전국 주택 건설 협회(National Association of Home Builders)가 발행합니다. 미국 신규 주택의 약 80%가 매년 이 협회의 회원들에 의해 건설됩니다.
이 지수는 매달 14만 명의 협회 회원들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 응답자들은 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 매매에 대한 시장 조건과 신규 주택에 대한 예상 구매자 트래픽을 평가하기 위해 설문 조사를 받습니다.
첫 번째 두 시리즈는 좋음, 적당함, 나쁨으로 평가됩니다. 잠재 구매자 트래픽은 높음/매우 높음, 평균, 낮음/매우 낮음으로 평가됩니다. 조사 결과에 기초하여 (% 플러스 추정치 - % 마이너스 추정치 + 100)/2 공식을 적용하여 세 가지 개별 확산 지수를 계산합니다. 주택시장이 계절적 변화에 민감하기 때문에 각 지수는 계절적 변동에 맞게 조정됩니다. NAHB는 이러한 영상 시리즈의 평균 값을 사용하여 총 HMI를 계산합니다.
지수는 주택 개시 지수 밀접한 상관관계가 있습니다.
HMI는 0에서 100 사이일 수 있습니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 협회 회원이 판매 조건을 긍정적으로 평가한다는 것을 의미합니다. 이 지수는 주택 구매자들의 의도를 특징지어서, 미국의 가까운 주택 시장 상태에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 경제학자들은 미국 주택 부문의 전망을 평가할 수 있도록 지수를 면밀히 감시합니다. 지표값의 급격한 변화 또는 예상치 못한 변화는 단기적으로 달러의 변동성을 약간 일으킬 수 있습니다.
"NAHB 미국 주택 시장 지수 (NAHB United States Housing Market Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
