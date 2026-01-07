미국 건축 허가서 (United States Building Permits)
건축 허가는 해당 달에 정부 또는 기타 규제 당국이 발급한 주거용 건물 신축에 대한 절대적인 허가 수를 보여줍니다. 미국 인구 조사국은 규제 당국에 요청을 보내 이 데이터를 수집합니다. 월별 조사 표본 추출은 전국 9000개 허가서 발급 사무소를 대상으로 합니다. 지표 데이터는 계절적으로 조정됩니다.
건축 허가 횟수에 대한 데이터는 정부 기관에서 주요 경제 지표의 지수를 개발하기 위해 사용됩니다. 연방평의회는 국가 및 지역 수준에서 경제 상황 분석에 지표를 사용합니다. 주택도시개발부는 주택 프로그램을 준비할 때 데이터를 사용합니다. 은행들은 단기 및 중기 주택담보대출 수요를 평가하기 위해 통계를 사용합니다.
경제학자들은 이 지표와 함께 주택 개시를 분석합니다. 허가증 발급 건수가 증가한 것은 경기 심리가 개선되고 건설 투자가 증가했다는 것을 의미합니다. 하지만 신규 주택 건설 건수가 건축 허가 건수보다 적을 경우, 이는 사업이 연기되는 경제 상황이 좋지 않음을 나타낼 수 있습니다.
건축 허가 건수의 증가는 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"미국 건축 허가서 (United States Building Permits)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
