미국 주택가격지수(HPI) (United States House Price Index (HPI))

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
연방주택금융청 (Federal Housing Finance Agency)
분야:
주택
낮음 436.7 436.1
435.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
이전
437.2
436.7
다음 발표 실제 예측
이전
이전
주택가격지수는 미국의 단독주택 가치의 평균변화를 측정합니다. 집값이 오르면 소비심리가 강화되고 소비지출이 늘어나 경제발전과 물가 상승으로 이어질 수 있습니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 주택가격지수(HPI) (United States House Price Index (HPI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
436.7
436.1
435.2
9월 2025
435.4
435.9
435.6
8월 2025
435.3
432.9
433.6
7월 2025
433.4
434.3
433.9
6월 2025
433.8
435.7
434.6
5월 2025
434.4
432.4
435.1
4월 2025
434.9
438.6
436.7
3월 2025
436.6
436.8
436.8
2월 2025
437.3
438.6
436.7
1월 2025
436.5
437.7
435.8
12월 2024
436.1
435.1
434.3
11월 2024
433.4
433.4
432.3
10월 2024
432.3
430.7
430.6
9월 2024
430.3
428.8
427.4
8월 2024
427.0
428.1
425.8
7월 2024
425.2
428.5
424.7
6월 2024
424.5
428.3
424.8
5월 2024
424.6
427.7
424.7
4월 2024
424.3
427.1
423.3
3월 2024
423.4
423.8
423.0
2월 2024
423.0
417.5
417.8
1월 2024
417.5
418.6
417.8
12월 2023
417.9
418.5
417.4
11월 2023
417.4
418.6
416.1
10월 2023
416.3
417.4
414.9
9월 2023
414.8
414.7
412.3
8월 2023
411.8
413.6
409.4
7월 2023
409.5
409.8
406.1
6월 2023
405.8
404.1
5월 2023
404.1
404.6
401.2
4월 2023
401.2
402.1
398.3
3월 2023
398.0
393.0
395.5
2월 2023
394.8
396.9
393.0
1월 2023
393.2
391.7
392.4
12월 2022
392.1
388.6
392.4
11월 2022
392.3
391.7
392.8
10월 2022
392.7
395.4
392.7
9월 2022
392.3
391.0
392.0
8월 2022
392.0
392.6
394.6
7월 2022
395.2
400.0
397.6
6월 2022
398.0
400.7
397.6
5월 2022
398.1
395.1
392.7
4월 2022
392.9
388.7
386.8
3월 2022
386.5
383.6
381.0
2월 2022
381.4
375.5
373.7
1월 2022
373.3
369.4
367.6
12월 2021
367.2
364.6
362.8
11월 2021
362.4
360.5
358.4
10월 2021
358.3
356.0
354.4
9월 2021
354.6
353.8
351.5
1234
