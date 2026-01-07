미국 미시건 대학교 미국 소비자 정서 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|중간
|52.9
|53.3
|
53.3
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|54.3
|
52.9
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
미시건 대학교 소비자 심리는 미국 소비자들이 현재와 미래의 경제 상황의 상대적 수준을 어떻게 추정하는지 보여줍니다. 이 수치는 적어도 500가구를 대상으로 한 전화 조사에 기초하여 매월 계산되며, 미시간 대학교는 이 지수를 포함하여 5가지 지수를 계산합니다.
응답자는 다음 질문에 대한 의견을 개진합니다:
- 가족의 재정 상태가 1년 전보다 좋아졌는지 나빠졌는지 여부
- 응답자가 1년 후 가족의 재정 상태가 좋아질 것으로 예상하는지 여부향후 12개월 동안의 경영 상황이 좋아질지 악화 여부
- 향후 12개월 동안의 경영 상황이 좋아질지 악화 여부
- 향후 5년 동안 국내 여건이 어떻게 변화할 수 있는지 - 응답자가 안정 또는 실업 또는 낙후의 증가를 기대하는지 여부.
- 대규모 가정용품 구매 및 기타 대규모 구매(주택, 자동차 등)를 하기에 적절한 시기인지 여부
이러한 질문에 대한 답은 다음과 같이 계산됩니다. 양의 값에서 음수 값의 백분율을 뺀 다음 결과 값에 100을 더합니다. 결과값을 합산하여 6.7558(기준값)로 나눈 다음 2(표본 구성에 대한 보정 상수)를 결과 그림에 더합니다.
미시간 대학 소비자 심리는 미국 가정이 경제력, 재정 변화, 그리고 그들이 현재와 미래의 재정 상황을 어떻게 평가하는지, 특히 그들이 돈을 쓸 의향이 있는지 여부를 측정하는 것을 허용합니다. 지수 성장은 미국 경제의 건전성에 대한 유리한 예측을 가능하게 합니다. 대규모 구매에 대한 낙관적인 심리는 소비자 활동 증가, 인플레이션 증가의 주요 지표가 될 수 있습니다. 미시건 대학의 소비자 심리의 성장은 보통 미국 달러화에 긍정적인 것으로 여겨진다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 미시건 대학교 미국 소비자 정서 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
