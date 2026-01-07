필라델피아 Fed 새 주문 지수는 필라델피아 Fed 지역의 주요 제조업체들이 받는 새로운 주문 수의 변화를 보여줍니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어, 즉 경제 활동이 많은 주를 포함합니다. 그래서 이 지수는 종종 국가 지수와 관련이 있습니다.

신규 주문 지수는 해당 지역의 주요 제조업체를 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 재계 지도자들은 그들의 기업 상황이 개선되었는지, 악화되었는지, 아니면 변함이 없었는지를 평가해야 합니다. 신규 주문 외에도, 이 조사는 미달 주문 수, 배송, 배송 시간, 재고, 가격, 직원 수, 주당 평균 근로 시간에 대한 평가도 포함합니다. 또한 응답자들은 자신의 분야에서 전반적인 비즈니스 활동 수준을 평가해야 합니다. 지난 달에 대한 평가와 향후 6개월에 대한 예측이라는 두 가지 시간 간격의 답변이 있을 것으로 예상됩니다.

지수는 양의 추정치와 음의 추정치의 백분율 사이의 차이로 계산됩니다. 최종 지수 값이 플러스 값이면 제조업체에서 지불하는 가격이 지역 전체에서 평균적으로 증가했음을 의미합니다. 이 수치가 0보다 낮으면 지불 가격의 하락을 나타냅니다.

필라델피아 연방 준비 은행의 책임에 해당하는 지역은 필라델피아에서 가장 경제 활동이 활발한 지역 중 하나이며, 그렇기 때문에 분석가들은 대개 신규 주문 지수를 모니터링하고 미국 경제 상태를 간접적으로 주도하는 지표로 간주합니다. 신규 주문의 증가는 단기적인 생산 증가의 원인이 되기 때문에 지역 내 생산 활동의 주요 지표가 될 수 있습니다.

필라델피아 연방 정부 새 주문 지수의 역동성은 달러 시세의 변동성을 미미하게 유발할 수 있습니다.

