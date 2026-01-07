필라델피아 연방준비제도(Fed Business Conditions) 지수는 필라델피아 연방준비제도(Federal Reserve zone)의 제조업 경기 상황을 반영합니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어주를 포함합니다.

이 지수는 이 지역의 주요 산업 기업들을 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 업계 전반의 경영 상황 평가와 더불어, 기업 경영진은 회사의 상황이 개선되었는지, 악화되었는지, 변함이 없는지 평가해야 합니다. 특히 응답자는 신규 주문, 출하, 미달 주문, 공급업체 납품 시간, 재고, 지급 가격, 수령 가격, 직원 수, 주당 평균 근로 시간을 평가합니다.

필라델피아 연방 준비 은행의 책임 하에 있는 이 지역은 필라델피아에서 가장 경제 활동이 활발한 지역 중 하나이기 때문에 분석가들은 이 지역의 기업 상황 지수를 종종 모니터링합니다. 제조업은 대개 보다 생생한 주기적 성격을 보이며 일반적으로 경제보다 먼저 현재의 변화를 반영합니다. 따라서 제조 부문 상태는 미국 경제 건전성을 나타내는 선행 지표 역할을 합니다.

지수는 양의 추정치와 음의 추정치의 백분율 사이의 차이로 계산됩니다. 최종 지수 값이 플러스 값이면 해당 지역 전체에서 사업 조건의 평가가 평균적으로 개선되었음을 의미합니다. 영하의 수치는 제조업 체감경기가 악화되고 있음을 나타냅니다.

필라델피아 연방 경제 상황 지수(Fed Business Conditions Index)의 역동성은 달러 시세의 변동성을 거의 유발하지 않을 수 있습니다.

