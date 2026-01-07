연방준비제도(Fed) 산업생산 m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|중간
|0.1%
|0.0%
|
-0.3%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.2%
|
0.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
Fed 산업 생산량 m/m는 해당 달에 전월에 비해 실제 미국 생산량의 변화를 반영합니다. 지수는 기준 수준이 100%인 기준 기간을 기준으로 계산됩니다(현재 2012년).
지표 계산은 NAICS(북미 산업 분류 시스템)에 포함된 산업을 반영합니다. NAICS에는 제조, 유틸리티, 광업, 에너지, 서적 및 정기 출판 등이 포함됩니다. 일반 지수는 (NAICS 코드에 의해) 299개의 개별 데이터 시리즈로 구성되어 있습니다. 가중치는 모든 개별 하위지수에 부여됩니다.
지표는 두 가지 유형의 소스 데이터, 즉 물리적 단위로 표현된 생산량과 생산 공정에 포함된 자재에 대한 데이터를 기반으로 계산됩니다. 물리적 생산 데이터는 무역 협회와 정부 기관에서 수신합니다. 이 데이터를 이용할 수 없는 경우, 생산량은 다양한 업종에 종사하는 직원들의 근무시간을 기준으로 계산됩니다(이 데이터는 노동통계국이 매월 수집합니다).
연준은 인플레이션과 국가의 제조업 부문을 평가하기 위해 이 지수를 사용합니다. 지표 값은 현재 기간의 GDP를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예상보다 높은 수치는 생산 활동이 증가했음을 나타내며 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"연방준비제도(Fed) 산업생산 m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
