미국 소매 판매 m/m (United States Retail Sales m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
인구조사국 (Census Bureau)
분야:
소비자
높은 0.0% -0.1%
0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.1%
0.0%
다음 발표 실제 예측
이전
Retail Sales m/m는 보고된 달에 이전과 비교하여 미국 소매 판매의 변화를 반영합니다. 계산에는 두 가지 유형의 소매 회사가 고려됩니다. 즉, 판매 지점이 고정되어 있고 판매점이 없는 상점(종이 및 전자 카탈로그, 모바일 스탠드, 가정용 판매, 자동판매기 등)

이 지표는 전국의 거의 12,000개의 모든 종류와 크기의 소매점들을 대상으로 한 서면 조사를 바탕으로 계산됩니다. 이 샘플은 신규 신흥 기업을 포함하고 폐쇄된 기업을 제외하기 위해 분기별로 업데이트됩니다.

이 지표는 계절적 변동성이 높기 때문에 전국 소매 판매의 20%가 크리스마스와 설 연휴에 발생합니다. 그렇기 때문에 경제학자들은 이 지표를 "원시" 지표가 아닌 계절 조정된 버전으로 해석합니다.

분석가들은 한국의 경제 상황을 평가하기 위해 이 지표를 널리 사용합니다.

  • 경제 분석국은 GDP 계산에 이 데이터를 사용합니다.
  • 노동통계국은 소비자물가지수를 작성할 때 소매판매 데이터를 적용합니다.
  • 연준은 이 지표를 사용하여 국가 경제 활동의 일반적인 분석 맥락에서 소비자 구매 구조를 평가합니다.
  • 투자자는 고객 활동 평가에 데이터를 활용합니다.

소매 판매 보고서의 발표는 달러 시세에 영향을 미칠 수 있습니다. 소매판매 증가세가 둔화된 것은 소비자들이 소비수준을 줄였다는 것을 보여줍니다. 이것은 경제활동의 감소로 이어질 수 있고 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 소매 판매 m/m (United States Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.0%
-0.1%
0.1%
9월 2025
0.2%
-0.2%
0.6%
8월 2025
0.6%
-0.3%
0.6%
7월 2025
0.5%
0.8%
0.9%
6월 2025
0.6%
0.1%
-0.9%
5월 2025
-0.9%
-0.3%
-0.1%
4월 2025
0.1%
0.6%
1.7%
3월 2025
1.4%
0.3%
0.2%
2월 2025
0.2%
-0.2%
-1.2%
1월 2025
-0.9%
0.5%
0.7%
12월 2024
0.4%
0.5%
0.8%
11월 2024
0.7%
-0.2%
0.5%
10월 2024
0.4%
0.0%
0.8%
9월 2024
0.4%
0.4%
0.1%
8월 2024
0.1%
0.9%
1.1%
7월 2024
1.0%
0.1%
-0.2%
6월 2024
0.0%
0.4%
0.3%
5월 2024
0.1%
-0.4%
-0.2%
4월 2024
0.0%
0.1%
0.6%
3월 2024
0.7%
0.2%
0.9%
2월 2024
0.6%
-0.2%
-1.1%
1월 2024
-0.8%
1.1%
0.4%
12월 2023
0.6%
-0.3%
0.3%
11월 2023
0.3%
0.0%
-0.2%
10월 2023
-0.1%
0.0%
0.9%
9월 2023
0.7%
0.0%
0.8%
8월 2023
0.6%
0.0%
0.5%
7월 2023
0.7%
0.0%
0.3%
6월 2023
0.2%
0.0%
0.5%
5월 2023
0.3%
-0.1%
0.4%
4월 2023
0.4%
0.1%
-0.7%
3월 2023
-1.0%
0.1%
-0.2%
2월 2023
-0.4%
-0.1%
3.2%
1월 2023
3.0%
0.1%
-1.1%
12월 2022
-1.1%
0.1%
-1.0%
11월 2022
-0.6%
-0.3%
1.3%
10월 2022
1.3%
0.0%
0.0%
9월 2022
0.0%
0.5%
0.4%
8월 2022
0.3%
-0.1%
-0.4%
7월 2022
0.0%
-0.7%
0.8%
6월 2022
1.0%
0.3%
-0.3%
5월 2022
-0.3%
0.8%
0.7%
4월 2022
0.9%
-0.5%
1.4%
3월 2022
0.5%
0.0%
0.8%
2월 2022
0.3%
0.3%
4.9%
1월 2022
3.8%
-0.6%
-2.5%
12월 2021
-1.9%
0.5%
0.3%
11월 2021
0.3%
0.1%
1.8%
10월 2021
1.7%
-0.1%
0.7%
9월 2021
0.7%
-0.1%
0.7%
