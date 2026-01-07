Retail Sales m/m는 보고된 달에 이전과 비교하여 미국 소매 판매의 변화를 반영합니다. 계산에는 두 가지 유형의 소매 회사가 고려됩니다. 즉, 판매 지점이 고정되어 있고 판매점이 없는 상점(종이 및 전자 카탈로그, 모바일 스탠드, 가정용 판매, 자동판매기 등)

이 지표는 전국의 거의 12,000개의 모든 종류와 크기의 소매점들을 대상으로 한 서면 조사를 바탕으로 계산됩니다. 이 샘플은 신규 신흥 기업을 포함하고 폐쇄된 기업을 제외하기 위해 분기별로 업데이트됩니다.

이 지표는 계절적 변동성이 높기 때문에 전국 소매 판매의 20%가 크리스마스와 설 연휴에 발생합니다. 그렇기 때문에 경제학자들은 이 지표를 "원시" 지표가 아닌 계절 조정된 버전으로 해석합니다.

분석가들은 한국의 경제 상황을 평가하기 위해 이 지표를 널리 사용합니다.

경제 분석국은 GDP 계산에 이 데이터를 사용합니다.

노동통계국은 소비자물가지수를 작성할 때 소매판매 데이터를 적용합니다.

연준은 이 지표를 사용하여 국가 경제 활동의 일반적인 분석 맥락에서 소비자 구매 구조를 평가합니다.

투자자는 고객 활동 평가에 데이터를 활용합니다.

소매 판매 보고서의 발표는 달러 시세에 영향을 미칠 수 있습니다. 소매판매 증가세가 둔화된 것은 소비자들이 소비수준을 줄였다는 것을 보여줍니다. 이것은 경제활동의 감소로 이어질 수 있고 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: