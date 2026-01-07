고용급여 q/q는 기본급 외에 미국 기업 임직원이 받은 금액이 이전 분기 대비 변동된 것을 보여줍니다. 이 지표는 고용주에 대한 조사에 기초하여 계산됩니다.

이 지표는 고용 임금과 함께 고용 비용 지수 고용 비용 지표의 계산에 포함됩니다. 이 설문조사는 고용급여를 5가지 범주로 구분합니다:

휴일, 주말, 병가, 개인 연차 등 유급 휴가

과 근무 및 인센티브와 같은 보너스, 계수 증가, 생산과 직접 관련이 없는 보너스(예: 13번째 급여 또는 이익 보너스)

보험금: 생명, 건강, 단기 및 장기 장애 보험

연금 공제 및 저축 프로그램 지급

연방정부 및 주정부 차원의 사회보장, 의료보험, 실업보험, 종업원에 대한 보상과 같은 법적 고정급여

경제학자들은 이 지표를 (인플레이션의 선행지표로) 인건비 지수의 일부이자 별도로 해석합니다. 지표 자체가 가치가 있는 것은 보험사가 보험금 및 연금 지급의 구조를 반영하기 때문입니다. 보험사는 보험사의 전망을 평가하고 계약 금액을 조정할 수 있습니다. 재계 대표들은 추가 지급액을 분석해 자체 보상비 조정 가이드로 활용합니다.

일반적으로, 고용 혜택의 성장은 국가에서 제조된 제품의 최종 가격 인상으로 이어져 인플레이션에 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레 성장은 다시 달러 시세에 긍정적인 것으로 보여집니다.

