미국 핵심 소비자 물가 지수(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
가격
낮음 331.068 330.816
330.542
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
331.529
331.068
다음 발표 실제 예측
이전
핵심 소비자 물가 지수는 1982년 기준 기간과 비교하여 지정된 달에 상품과 서비스의 소비자 바스켓에 대한 평균 가격 변동을 보여줍니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 다시말해, 생활비 변화를 추정할 수 있습니다. 식품과 에너지는 높은 변동성 때문에 핵심 지수 계산에서 제외됩니다.

CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스와 같은 주요 그룹으로 분류됩니다. 차례로, 이 그룹들은 약 80,000개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. 생산자 물가지수와 달리, 수입 상품과 소비 가격의 가격은 계산에 포함됩니다.

지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.

CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.

핵심 소비자 물가지수는 종종 인플레이션 평가에 사용됩니다. CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타냅니다.

이 지수는 임금과 사회 급여를 조정할 때 고려됩니다. 또한 CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.

핵심 CPI 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
331.068
330.816
330.542
9월 2025
330.542
329.793
8월 2025
329.790
328.841
328.656
7월 2025
328.656
328.164
327.600
6월 2025
327.600
327.606
326.854
5월 2025
326.854
326.934
326.430
4월 2025
326.430
325.128
325.659
3월 2025
325.659
325.713
325.475
2월 2025
325.475
325.193
324.739
1월 2025
324.739
323.831
323.296
12월 2024
323.383
323.322
322.657
11월 2024
322.657
322.245
321.666
10월 2024
321.666
321.368
320.767
9월 2024
320.767
320.285
319.768
8월 2024
319.768
319.392
318.872
7월 2024
318.872
318.875
318.346
6월 2024
318.346
318.697
318.140
5월 2024
318.140
318.200
317.622
4월 2024
317.622
317.192
316.698
3월 2024
316.698
315.791
315.565
2월 2024
315.565
314.849
314.438
1월 2024
314.438
313.692
313.209
12월 2023
313.216
313.020
312.251
11월 2023
312.251
311.904
311.365
10월 2023
311.365
311.814
310.661
9월 2023
310.661
310.836
309.661
8월 2023
309.661
308.930
308.801
7월 2023
308.801
308.332
308.309
6월 2023
308.309
309.029
307.824
5월 2023
307.824
307.532
306.489
4월 2023
306.489
306.209
305.240
3월 2023
305.240
305.568
304.070
2월 2023
304.070
304.183
302.702
1월 2023
302.702
301.737
300.974
12월 2022
300.974
300.450
300.066
11월 2022
300.066
300.896
299.471
10월 2022
299.471
300.085
298.660
9월 2022
298.660
298.290
296.950
8월 2022
296.950
296.599
295.275
7월 2022
295.275
295.665
294.354
6월 2022
294.354
293.501
292.289
5월 2022
292.289
291.186
290.455
4월 2022
290.455
289.100
288.811
3월 2022
288.811
289.092
287.878
2월 2022
287.878
287.628
286.431
1월 2022
286.431
285.946
284.770
12월 2021
284.759
284.364
283.201
11월 2021
283.201
282.836
281.695
10월 2021
281.695
281.027
280.017
9월 2021
280.017
279.205
279.338
1234
