미국 핵심 소비자 물가 지수(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))
|낮음
|331.068
|330.816
|
330.542
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|331.529
|
331.068
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
핵심 소비자 물가 지수는 1982년 기준 기간과 비교하여 지정된 달에 상품과 서비스의 소비자 바스켓에 대한 평균 가격 변동을 보여줍니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 다시말해, 생활비 변화를 추정할 수 있습니다. 식품과 에너지는 높은 변동성 때문에 핵심 지수 계산에서 제외됩니다.
CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스와 같은 주요 그룹으로 분류됩니다. 차례로, 이 그룹들은 약 80,000개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. 생산자 물가지수와 달리, 수입 상품과 소비 가격의 가격은 계산에 포함됩니다.
지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.
CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.
핵심 소비자 물가지수는 종종 인플레이션 평가에 사용됩니다. CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타냅니다.
이 지수는 임금과 사회 급여를 조정할 때 고려됩니다. 또한 CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.
핵심 CPI 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 핵심 소비자 물가 지수(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용