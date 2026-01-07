핵심 소비자 물가 지수는 1982년 기준 기간과 비교하여 지정된 달에 상품과 서비스의 소비자 바스켓에 대한 평균 가격 변동을 보여줍니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 다시말해, 생활비 변화를 추정할 수 있습니다. 식품과 에너지는 높은 변동성 때문에 핵심 지수 계산에서 제외됩니다.

CPI 계산 바스켓에 포함된 상품과 서비스는 주택, 의류, 교통, 의료, 레크리에이션, 교육 및 통신, 기타 상품 및 서비스와 같은 주요 그룹으로 분류됩니다. 차례로, 이 그룹들은 약 80,000개의 타이틀을 포함하는 200개 이상의 범주로 나뉩니다. 지수 계산은 소득세와 투자항목(주식, 채권, 보험증권)을 포함하지 않습니다. 생산자 물가지수와 달리, 수입 상품과 소비 가격의 가격은 계산에 포함됩니다.

지수가 계산된 상품 및 서비스 가격은 약 23,000개의 무역 및 서비스 회사를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집됩니다. 샘플이 수시로 수정됩니다. 또한 전국적으로 수천 명의 가족들이 인터뷰를 합니다. 계산 요소의 가중치를 정기적으로 검토합니다. 이 지표는 1982년 기준 가격과 비교하여 계산됩니다.

CPI 계산은 전문가, 자영업자, 실업자, 공무원, 연금수급자와 같은 도시 거주자들의 지출을 고려합니다. 농업인, 농촌인, 군인, 교도소 및 정신 병원에 있는 개인은 계산에 포함되지 않습니다.

핵심 소비자 물가지수는 종종 인플레이션 평가에 사용됩니다. CPI 성장은 인플레이션의 증가를 나타냅니다.

이 지수는 임금과 사회 급여를 조정할 때 고려됩니다. 또한 CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.

핵심 CPI 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

