상품 무역 수지는 그 나라의 무역 수지의 일부입니다. 이는 통화 측면에서 해당 달의 상품 수입과 수출 사이의 차이입니다.

경제학자들은 제조업의 활동과 해외 무역 흐름의 강도를 측정하기 위해 이 지표를 사용합니다.

수출하는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 수입하는 국가는 무역적자를 가지고 있습니다. 미국과 같이 고도로 발달된 경제를 가진 나라들에게 이것은 노동 집약적인 생산이 해외로 이전되어 인플레이션을 억제하고 높은 생활 수준을 유지하는 것을 의미합니다. 수출이 수입을 초과할 때 경제학자들은 무역 흑자를 지적합니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 국가가 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품을 생산한다는 것을 보여줍니다.

달러 시세에 대한 무역 수지의 영향은 모호하며 경기 순환 및 기타 경제 지표의 맥락에 따라 달라집니다. 예를 들면GDP의 역동성. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 반대로 경제가 급성장하면 선진국들은 가격 경쟁을 보장하기 위해 수입품 개발을 선호합니다. 이러한 발전은 그에 따라 달러화에 영향을 미칩니다.

