미시간 대학 소비자 기대치는 미국 소비자들이 향후 12개월 동안의 재무 및 경제 전망을 어떻게 추정하는지 보여줍니다. 이 지수는 적어도 500가구를 대상으로 한 전화 조사에 기초하여 매월 계산되며, 미시간 대학교는 이 지수를 포함하여 5가지 지수를 계산합니다.

응답자는 다음 질문에 대한 의견을 개진합니다:

응답자가 1년 후 가족의 재정 상태가 좋아질 것으로 예상하는지 악화될 것으로 예상하는지 여부

향후 12개월 동안의 경영 상황이 좋아질지 악화 여부

- 응답자가 안정 또는 실업 또는 낙후의 증가를 기대하는지 여부.

이러한 질문에 대한 답은 다음과 같이 계산됩니다. 양의 값에서 음수 값의 백분율을 뺀 다음 결과 값에 100을 더합니다. 결과 값은 합하여 4.1134(기준값)로 나눈 다음 2(샘플 구성의 보정 상수)를 결과 그림에 추가합니다.

미시간 대학 소비자 기대 지수는 미국 가정이 향후 몇 년 동안 어떻게 그들의 삶을 계획하는지를 평가하는 것을 허용합니다. 미국 상무부 경제분석국은 지수 대표성과 중요성의 확인인 선행지표 지수에 이 지수를 포함시킨다.

낮은 수치는 좋지 않은 현재 상황의 결과일 수 있고 또한 미래의 소비자 활동의 감소를 예측할 수 있습니다: 사람들은 소비를 줄이고 더 많이 저축하기 시작할 수 있고, 따라서 활성 경제에서 돈을 인출할 수 있습니다. 수치가 높으면 사람들이 경제 건전성에 대해 확신하고 있으며 소비자 활동이 보존될 것임을 시사합니다. 이것은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: