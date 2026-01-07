미국 미시간 대학교 미국 소비자 기대치 (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|중간
|54.6
|55.0
|
55.0
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|52.6
|
54.6
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
미시간 대학 소비자 기대치는 미국 소비자들이 향후 12개월 동안의 재무 및 경제 전망을 어떻게 추정하는지 보여줍니다. 이 지수는 적어도 500가구를 대상으로 한 전화 조사에 기초하여 매월 계산되며, 미시간 대학교는 이 지수를 포함하여 5가지 지수를 계산합니다.
응답자는 다음 질문에 대한 의견을 개진합니다:
- 응답자가 1년 후 가족의 재정 상태가 좋아질 것으로 예상하는지 악화될 것으로 예상하는지 여부
- 향후 12개월 동안의 경영 상황이 좋아질지 악화 여부
- - 응답자가 안정 또는 실업 또는 낙후의 증가를 기대하는지 여부.
이러한 질문에 대한 답은 다음과 같이 계산됩니다. 양의 값에서 음수 값의 백분율을 뺀 다음 결과 값에 100을 더합니다. 결과 값은 합하여 4.1134(기준값)로 나눈 다음 2(샘플 구성의 보정 상수)를 결과 그림에 추가합니다.
미시간 대학 소비자 기대 지수는 미국 가정이 향후 몇 년 동안 어떻게 그들의 삶을 계획하는지를 평가하는 것을 허용합니다. 미국 상무부 경제분석국은 지수 대표성과 중요성의 확인인 선행지표 지수에 이 지수를 포함시킨다.
낮은 수치는 좋지 않은 현재 상황의 결과일 수 있고 또한 미래의 소비자 활동의 감소를 예측할 수 있습니다: 사람들은 소비를 줄이고 더 많이 저축하기 시작할 수 있고, 따라서 활성 경제에서 돈을 인출할 수 있습니다. 수치가 높으면 사람들이 경제 건전성에 대해 확신하고 있으며 소비자 활동이 보존될 것임을 시사합니다. 이것은 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 미시간 대학교 미국 소비자 기대치 (University of Michigan United States Consumer Expectations)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
