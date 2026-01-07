캘린더섹션

미국 개인 소득 m/m (United States Personal Income m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
분야:
소비자
낮음 N/D 0.8%
0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
개인 소득 m/m는 해당 월에 전월 대비 소비자가 수령한 자금의 금액의 변화를 보여줍니다. 이 계산에는 임금 및 급여, 상여금, 임대소득, 투자 배당금, 사업 이익분배, 복리후생비, 보험금, 연금 등 모든 소득 유형이 포함됩니다.

미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 개인 소득 및 지출(Personal Income and Outlays) 보고서의 일부로 이 지표를 Personal Spending와 함께 발표합니다. 이 두 값 사이의 비율은 소비자의 활동을 평가하고 추가적인 행동을 예측할 때 고려되기 때문에 분석가들은 종종 이 두 지표를 조합하여 해석합니다.

이 지표는 가까운 장래에 소비자 지출을 예측하고 인플레이션을 평가하는 데 사용됩니다. 다른 소득원으로부터의 개인 소득의 성장은 소비 시장을 따뜻하게 할 수 있을 뿐만 아니라 소비의 증가와 인플레이션의 증가로 이어질 수 있습니다.

높은 수치는 인플레이션 성장과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 대개 미 달러화에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 개인 소득 m/m (United States Personal Income m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
0.8%
0.4%
9월 2025
0.4%
0.4%
8월 2025
0.4%
-0.1%
0.4%
7월 2025
0.4%
0.2%
0.3%
6월 2025
0.3%
0.7%
-0.4%
5월 2025
-0.4%
0.4%
0.7%
4월 2025
0.8%
0.2%
0.7%
3월 2025
0.5%
0.3%
0.7%
2월 2025
0.8%
0.5%
0.7%
1월 2025
0.9%
0.3%
0.4%
12월 2024
0.4%
0.3%
0.3%
11월 2024
0.3%
0.4%
0.7%
10월 2024
0.6%
0.3%
0.3%
9월 2024
0.3%
0.3%
0.2%
8월 2024
0.2%
0.4%
0.3%
7월 2024
0.3%
0.5%
0.2%
6월 2024
0.2%
0.1%
0.4%
5월 2024
0.5%
0.1%
0.3%
4월 2024
0.3%
0.3%
0.5%
3월 2024
0.5%
0.2%
0.3%
2월 2024
0.3%
0.2%
1.0%
1월 2024
1.0%
0.3%
12월 2023
0.3%
0.4%
11월 2023
0.4%
0.1%
0.3%
10월 2023
0.2%
-0.1%
0.4%
9월 2023
0.3%
0.2%
0.4%
8월 2023
0.4%
-0.2%
0.2%
7월 2023
0.2%
0.3%
0.3%
6월 2023
0.3%
-0.3%
0.5%
5월 2023
0.4%
0.4%
0.3%
4월 2023
0.4%
-0.4%
0.3%
3월 2023
0.3%
0.4%
0.3%
2월 2023
0.3%
-0.3%
0.6%
1월 2023
0.6%
0.2%
0.3%
12월 2022
0.2%
0.0%
0.3%
11월 2022
0.4%
-0.4%
0.7%
10월 2022
0.7%
0.7%
0.4%
9월 2022
0.4%
-1.0%
0.4%
8월 2022
0.3%
1.4%
0.3%
7월 2022
0.2%
-1.8%
0.7%
6월 2022
0.6%
2.3%
0.6%
5월 2022
0.5%
-3.1%
0.5%
4월 2022
0.4%
3.3%
0.5%
3월 2022
0.5%
0.2%
0.7%
2월 2022
0.5%
-0.7%
0.1%
1월 2022
0.0%
1.1%
0.4%
12월 2021
0.3%
-1.5%
0.5%
11월 2021
0.4%
2.0%
0.5%
10월 2021
0.5%
-2.6%
-1.0%
9월 2021
-1.0%
3.4%
0.2%
