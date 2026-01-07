미국 개인 소득 m/m (United States Personal Income m/m)
|낮음
|N/D
|0.8%
|
0.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
개인 소득 m/m는 해당 월에 전월 대비 소비자가 수령한 자금의 금액의 변화를 보여줍니다. 이 계산에는 임금 및 급여, 상여금, 임대소득, 투자 배당금, 사업 이익분배, 복리후생비, 보험금, 연금 등 모든 소득 유형이 포함됩니다.
미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 개인 소득 및 지출(Personal Income and Outlays) 보고서의 일부로 이 지표를 Personal Spending와 함께 발표합니다. 이 두 값 사이의 비율은 소비자의 활동을 평가하고 추가적인 행동을 예측할 때 고려되기 때문에 분석가들은 종종 이 두 지표를 조합하여 해석합니다.
이 지표는 가까운 장래에 소비자 지출을 예측하고 인플레이션을 평가하는 데 사용됩니다. 다른 소득원으로부터의 개인 소득의 성장은 소비 시장을 따뜻하게 할 수 있을 뿐만 아니라 소비의 증가와 인플레이션의 증가로 이어질 수 있습니다.
높은 수치는 인플레이션 성장과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 대개 미 달러화에 긍정적인 것으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 개인 소득 m/m (United States Personal Income m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용