개인 소득 m/m는 해당 월에 전월 대비 소비자가 수령한 자금의 금액의 변화를 보여줍니다. 이 계산에는 임금 및 급여, 상여금, 임대소득, 투자 배당금, 사업 이익분배, 복리후생비, 보험금, 연금 등 모든 소득 유형이 포함됩니다.

미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 개인 소득 및 지출(Personal Income and Outlays) 보고서의 일부로 이 지표를 Personal Spending와 함께 발표합니다. 이 두 값 사이의 비율은 소비자의 활동을 평가하고 추가적인 행동을 예측할 때 고려되기 때문에 분석가들은 종종 이 두 지표를 조합하여 해석합니다.

이 지표는 가까운 장래에 소비자 지출을 예측하고 인플레이션을 평가하는 데 사용됩니다. 다른 소득원으로부터의 개인 소득의 성장은 소비 시장을 따뜻하게 할 수 있을 뿐만 아니라 소비의 증가와 인플레이션의 증가로 이어질 수 있습니다.

높은 수치는 인플레이션 성장과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 대개 미 달러화에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

