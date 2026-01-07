리치몬드 Fed 서비스 매출은 보고된 달에 전월에 비해 미국 5대 카테고리에서 운영되는 서비스 회사의 매출에서 차지하는 비율을 반영합니다. 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리하고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

"리치몬드 연방준비은행(Fed) 서비스 매출 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.