S&P/Case-Shiller HPI Composite-20 y는 해당 달의 미국 주요 대도시 지역 20곳의 주거용 주택가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영한다.

계산에는 칼 케이스, 로버트 쉴러, 앨런 와이스가 제시한 가중 반복 판매 방법이 포함됩니다. 계산을 위한 데이터는 로컬 기록 사무소에서 수집됩니다. 각 대도시 지역에는 집계 지수 계산에 사용되는 가중치가 부여됩니다. 이용 가능한 데이터에는 일반적으로 날짜, 판매 가격 및 유형 부동산이 포함됩니다. 개체가 복합 지수 계산에 포함되려면 이전 암-길이 판매 트랜잭션이 있어야 합니다.

다음 유형의 주택은 계산에서 제외됩니다:

재매 전 가격 변동을 측정할 수 없기 때문에 새 주택

"단독주택"으로 결정할 수 없는 콘도 및 협동조합, 공동주택 및 기타 물건

비 암랭스 거래(예: 가족 간 이전)

부동산 유형 지정이 변경된 거래(예: 원래 단독주택으로 기록된 부동산은 이후 콘도로 기록됨)

6개월 동안 2회 이상 반복적으로 매매된 주택

수요, 공급 및 가격을 결정하는 다양한 유형의 부동산에 대한 다양한 요인들이 대개 형성됩니다. 따라서 시장 상황을 올바르게 평가하기 위해 주거지 유형별 세분화가 지수에 포함됩니다. 이 복합지표의 세부판에는 세 가지 지표가 포함되어 있다. 즉, 저비용, 중비용, 고비용 주택의 가격입니다. 고가의 주택가격의 변화는 종합지수 결과에 더 큰 영향을 미칩니다. 이것은 지수와FHFA 주택 가격지수 사이의 차이 중 하나입니다. 이 지수는 세분화가 적용되지 않으며 모든 유형의 주택에 대한 평균 가격을 계산합니다.

또한 S&P/CS 계산은 더 작은 샘플을 사용하며 13개 상태의 데이터를 고려하지 않습니다. 이 지표는 미국 최대 대도시 지역의 부동산 시장에서의 활동을 측정하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: