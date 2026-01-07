캘린더섹션

S&P/Case-Shiller 미국 주택가격지수(HPI) 복합-20 y/y (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
S&P 다우존스 지수 (S&P Dow Jones Indices)
분야:
주택
중간 N/D 1.1%
1.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
S&P/Case-Shiller HPI Composite-20 y는 해당 달의 미국 주요 대도시 지역 20곳의 주거용 주택가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영한다.

계산에는 칼 케이스, 로버트 쉴러, 앨런 와이스가 제시한 가중 반복 판매 방법이 포함됩니다. 계산을 위한 데이터는 로컬 기록 사무소에서 수집됩니다. 각 대도시 지역에는 집계 지수 계산에 사용되는 가중치가 부여됩니다. 이용 가능한 데이터에는 일반적으로 날짜, 판매 가격 및 유형 부동산이 포함됩니다. 개체가 복합 지수 계산에 포함되려면 이전 암-길이 판매 트랜잭션이 있어야 합니다.

다음 유형의 주택은 계산에서 제외됩니다:

  • 재매 전 가격 변동을 측정할 수 없기 때문에 새 주택
  • "단독주택"으로 결정할 수 없는 콘도 및 협동조합, 공동주택 및 기타 물건
  • 비 암랭스 거래(예: 가족 간 이전)
  • 부동산 유형 지정이 변경된 거래(예: 원래 단독주택으로 기록된 부동산은 이후 콘도로 기록됨)
  • 6개월 동안 2회 이상 반복적으로 매매된 주택

수요, 공급 및 가격을 결정하는 다양한 유형의 부동산에 대한 다양한 요인들이 대개 형성됩니다. 따라서 시장 상황을 올바르게 평가하기 위해 주거지 유형별 세분화가 지수에 포함됩니다. 이 복합지표의 세부판에는 세 가지 지표가 포함되어 있다. 즉, 저비용, 중비용, 고비용 주택의 가격입니다. 고가의 주택가격의 변화는 종합지수 결과에 더 큰 영향을 미칩니다. 이것은 지수와FHFA 주택 가격지수 사이의 차이 중 하나입니다. 이 지수는 세분화가 적용되지 않으며 모든 유형의 주택에 대한 평균 가격을 계산합니다.

또한 S&P/CS 계산은 더 작은 샘플을 사용하며 13개 상태의 데이터를 고려하지 않습니다. 이 지표는 미국 최대 대도시 지역의 부동산 시장에서의 활동을 측정하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"S&P/Case-Shiller 미국 주택가격지수(HPI) 복합-20 y/y (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
1.1%
1.4%
9월 2025
1.4%
1.4%
1.6%
8월 2025
1.6%
1.7%
1.8%
7월 2025
1.8%
1.7%
2.1%
6월 2025
2.1%
2.4%
2.8%
5월 2025
2.8%
3.1%
3.4%
4월 2025
3.4%
3.8%
4.1%
3월 2025
4.1%
4.4%
4.5%
2월 2025
4.5%
4.7%
4.7%
1월 2025
4.7%
4.6%
4.5%
12월 2024
4.5%
4.7%
4.3%
11월 2024
4.3%
3.9%
4.2%
10월 2024
4.2%
4.5%
4.6%
9월 2024
4.6%
4.7%
5.2%
8월 2024
5.2%
5.2%
5.9%
7월 2024
5.9%
5.9%
6.5%
6월 2024
6.5%
6.5%
6.8%
5월 2024
6.8%
6.8%
7.2%
4월 2024
7.2%
6.8%
7.4%
3월 2024
7.4%
7.8%
7.3%
2월 2024
7.3%
7.1%
6.6%
1월 2024
6.6%
7.1%
6.1%
12월 2023
6.1%
6.0%
5.4%
11월 2023
5.4%
5.2%
4.9%
10월 2023
4.9%
4.7%
3.9%
9월 2023
3.9%
3.0%
2.2%
8월 2023
2.2%
0.9%
0.1%
7월 2023
0.1%
-0.4%
-1.2%
6월 2023
-1.2%
-1.0%
-1.7%
5월 2023
-1.7%
-1.8%
-1.7%
4월 2023
-1.7%
-1.9%
-1.1%
3월 2023
-1.1%
-0.4%
0.4%
2월 2023
0.4%
1.8%
2.5%
1월 2023
2.5%
3.9%
4.6%
12월 2022
4.6%
6.1%
6.8%
11월 2022
6.8%
7.9%
8.6%
10월 2022
8.6%
9.7%
10.4%
9월 2022
10.4%
12.4%
13.1%
8월 2022
13.1%
15.4%
16.1%
7월 2022
16.1%
17.9%
18.6%
6월 2022
18.6%
19.8%
20.5%
5월 2022
20.5%
20.5%
21.2%
4월 2022
21.2%
21.9%
21.2%
3월 2022
21.2%
20.8%
20.2%
2월 2022
20.2%
19.2%
19.1%
1월 2022
19.1%
19.2%
18.6%
12월 2021
18.6%
18.4%
18.3%
11월 2021
18.3%
17.8%
18.4%
10월 2021
18.4%
18.8%
19.1%
9월 2021
19.1%
19.1%
19.7%
