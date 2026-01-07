미국 국내총생산(GDP) 물가 지수 q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)
GDP 물가 지수 q/q는 전 분기와 비교하여 한 분기의 GDP 계산에 포함된 상품 및 서비스 가격의 변화를 보여줍니다.
이는 인플레이션의 지표로서, 현 기간 동안의 물가 변화에 대한 GDP의 의존도를 평가할 수 있습니다. GDP 계산에서 인플레이션에 대한 조정은 상품과 서비스 생산의 실제 변화를 정확하게 추정할 수 있게 합니다. 현재 기간과 이전 기간의 값은 이 지표가 없으면 올바르게 비교할 수 없습니다.
이 지수는 실질 GDP 대비 명목 GDP(현재 시장 가격으로 표시) 비율(2009년 기준 가격)에 100을 곱한 값으로 계산됩니다.
GDP 물가지수는 물가 상승률을 반영하는 다른 인기 지수와 다음 사항에 따라 다릅니다(예: CPI).
- 국내총생산(GDP) 물가 지수에는 소비자 지출 외에도 정부 및 기업 투자가 포함됩니다.
- CPI는 기준 연도의 정적 소비자 바스켓을 기반으로 계산되며, GDP 물가지수는 고정된 제조 상품 및 서비스 목록에 묶여 있지 않습니다. 대신, 그것은 특정 기간 동안 한국에서 생산된 모든 것을 고려합니다. 소비구조의 변화나 새로운 포지션의 출현은 자동으로 지수 계산에 반영됩니다.
- CPI와 비교하여 GDP 물가 지수는 수입 상품의 가격 변동을 고려하지 않습니다.
- 월간 물가 지수와는 달리, GDP 물가지수는 분기별로 계산됩니다.
GDP 물가지수 성장은 통상 인플레이션의 증가를 나타냅니다. 이것은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"미국 국내총생산(GDP) 물가 지수 q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
