미국 국내총생산(GDP) 물가 지수 q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
분야:
가격
GDP 물가 지수 q/q는 전 분기와 비교하여 한 분기의 GDP 계산에 포함된 상품 및 서비스 가격의 변화를 보여줍니다.

이는 인플레이션의 지표로서, 현 기간 동안의 물가 변화에 대한 GDP의 의존도를 평가할 수 있습니다. GDP 계산에서 인플레이션에 대한 조정은 상품과 서비스 생산의 실제 변화를 정확하게 추정할 수 있게 합니다. 현재 기간과 이전 기간의 값은 이 지표가 없으면 올바르게 비교할 수 없습니다.

이 지수는 실질 GDP 대비 명목 GDP(현재 시장 가격으로 표시) 비율(2009년 기준 가격)에 100을 곱한 값으로 계산됩니다.

GDP 물가지수는 물가 상승률을 반영하는 다른 인기 지수와 다음 사항에 따라 다릅니다(예: CPI).

  • 국내총생산(GDP) 물가 지수에는 소비자 지출 외에도 정부 및 기업 투자가 포함됩니다.
  • CPI는 기준 연도의 정적 소비자 바스켓을 기반으로 계산되며, GDP 물가지수는 고정된 제조 상품 및 서비스 목록에 묶여 있지 않습니다. 대신, 그것은 특정 기간 동안 한국에서 생산된 모든 것을 고려합니다. 소비구조의 변화나 새로운 포지션의 출현은 자동으로 지수 계산에 반영됩니다.
  • CPI와 비교하여 GDP 물가 지수는 수입 상품의 가격 변동을 고려하지 않습니다.
  • 월간 물가 지수와는 달리, GDP 물가지수는 분기별로 계산됩니다.

GDP 물가지수 성장은 통상 인플레이션의 증가를 나타냅니다. 이것은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"미국 국내총생산(GDP) 물가 지수 q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
3.8%
2.1%
3 Q 2025 예비
N/D
1.4%
2.1%
2 Q 2025
2.1%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 예비
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 예비
2.0%
3.6%
3.8%
1 Q 2025
3.8%
3.7%
3.7%
1 Q 2025 예비
3.7%
3.7%
3.7%
1 Q 2025 예비
3.7%
1.9%
2.3%
4 Q 2024
2.3%
2.4%
2.4%
4 Q 2024 예비
2.4%
2.2%
2.2%
4 Q 2024 예비
2.2%
2.4%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
3 Q 2024 예비
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 예비
1.8%
2.1%
2.5%
2 Q 2024
2.5%
2.5%
2.5%
2 Q 2024 예비
2.5%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 예비
2.3%
1.4%
3.1%
1 Q 2024
3.1%
3.0%
3.0%
1 Q 2024 예비
3.0%
3.1%
3.1%
1 Q 2024 예비
3.1%
2.8%
1.6%
4 Q 2023
1.6%
4.2%
3.6%
3 Q 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2023 예비
3.6%
3.5%
3.5%
3 Q 2023 예비
3.5%
2.3%
1.7%
2 Q 2023
1.7%
2.0%
2.0%
2 Q 2023 예비
2.0%
2.2%
2.2%
2 Q 2023 예비
2.2%
4.5%
4.1%
1 Q 2023
4.1%
4.2%
4.2%
1 Q 2023 예비
4.2%
4.0%
4.0%
1 Q 2023 예비
4.0%
3.4%
3.9%
4 Q 2022
3.9%
3.9%
3.9%
4 Q 2022 예비
3.9%
3.5%
3.5%
4 Q 2022 예비
3.5%
6.2%
4.4%
3 Q 2022
4.4%
4.3%
4.3%
3 Q 2022 예비
4.3%
4.1%
4.1%
3 Q 2022 예비
4.1%
9.3%
9.0%
2 Q 2022
9.0%
8.9%
8.9%
2 Q 2022 예비
8.9%
8.7%
8.7%
2 Q 2022 예비
8.7%
7.7%
8.2%
1 Q 2022
8.2%
8.1%
8.1%
1 Q 2022 예비
8.1%
8.0%
8.0%
1 Q 2022 예비
8.0%
6.4%
7.1%
4 Q 2021
7.1%
7.1%
7.1%
4 Q 2021 예비
7.1%
6.9%
6.9%
4 Q 2021 예비
6.9%
6.6%
6.0%
3 Q 2021
6.0%
5.9%
5.9%
3 Q 2021 예비
5.9%
5.7%
5.7%
3 Q 2021 예비
5.7%
4.3%
6.1%
2 Q 2021
6.1%
6.1%
6.1%
2 Q 2021 예비
6.1%
6.0%
6.0%
