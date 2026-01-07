GDP 물가 지수 q/q는 전 분기와 비교하여 한 분기의 GDP 계산에 포함된 상품 및 서비스 가격의 변화를 보여줍니다.

이는 인플레이션의 지표로서, 현 기간 동안의 물가 변화에 대한 GDP의 의존도를 평가할 수 있습니다. GDP 계산에서 인플레이션에 대한 조정은 상품과 서비스 생산의 실제 변화를 정확하게 추정할 수 있게 합니다. 현재 기간과 이전 기간의 값은 이 지표가 없으면 올바르게 비교할 수 없습니다.

이 지수는 실질 GDP 대비 명목 GDP(현재 시장 가격으로 표시) 비율(2009년 기준 가격)에 100을 곱한 값으로 계산됩니다.

GDP 물가지수는 물가 상승률을 반영하는 다른 인기 지수와 다음 사항에 따라 다릅니다(예: CPI).

국내총생산(GDP) 물가 지수에는 소비자 지출 외에도 정부 및 기업 투자가 포함됩니다.

CPI는 기준 연도의 정적 소비자 바스켓을 기반으로 계산되며, GDP 물가지수는 고정된 제조 상품 및 서비스 목록에 묶여 있지 않습니다. 대신, 그것은 특정 기간 동안 한국에서 생산된 모든 것을 고려합니다. 소비구조의 변화나 새로운 포지션의 출현은 자동으로 지수 계산에 반영됩니다.

CPI와 비교하여 GDP 물가 지수는 수입 상품의 가격 변동을 고려하지 않습니다.

월간 물가 지수와는 달리, GDP 물가지수는 분기별로 계산됩니다.

GDP 물가지수 성장은 통상 인플레이션의 증가를 나타냅니다. 이것은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: