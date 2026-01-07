주택가격지수(HPI) m/m는 미국 주택가격의 전월 대비 변동을 반영합니다. 이 지표는 단독주택의 반복분양 가중지수입니다. 그것은 같은 부동산의 반복 판매나 재융자의 평균 가격 변동을 측정합니다. 이 계산에는 패니 매와 프레디 맥(국내 최대 주택담보대출기관)이 체결한 2차 주택담보대출 거래 데이터가 포함됩니다. 이 계산은 정부보험대출로 자금을 조달하는 부동산의 주택담보대출과 콘도, 협동조합, 다중주택의 주택담보대출 거래를 고려하지 않습니다. 지수는 인플레이션에 맞게 조정되지 않습니다.

편의상, 50개 주는 9개의 인구조사 부서로 나뉘어집니다: 태평양, 산악, 이스트 노스 센트럴, 이스트 사우스 센트럴, 웨스트 사우스 센트럴, 뉴잉글랜드, 미들 아틀란틱, 사우스 아틀란틱. 국가 지수 변경 외에도, 이 9개 중분류에 대한 별도의 데이터가 발표됩니다. 따라서, HPI는 국가의 다양한 지리적 지역의 주택 시장에서의 가격 동향을 시기적절하고 정확하게 보여주는 지표이며, 정보의 범위가 가장 넓습니다. 그것이 바로 HPI가 다른 주택시장 지표와 다른 이유입니다.

경제학자들은 주택 시장에서의 활동을 평가하기 위해 지표를 분석합니다. 또한 주택담보대출 금리의 변화를 측정하고, 지역별로 주택의 가용성을 평가하고, 국가의 일반 인플레이션을 평가하기 위한 분석 도구 역할을 합니다.

