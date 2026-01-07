시카고 연방준비제도 지수(Fed National Activity Index)는 미국의 전반적인 경제활동과 인플레이션 압력에 대한 월별 평가를 제공합니다. 이 지수는 국가 경제의 개별 지표 85개를 조합한 가중 평균 복합 지수로 계산됩니다.

CFNAI 계산에는 다음 4가지 주요 범주의 경제 지표가 사용됩니다:

생산 및 소득(23개 데이터 시리즈)

고용, 실업, 근로 시간(24개 데이터 시리즈)

민간 소비 및 가구(15개 데이터 시리즈)

판매, 주문 및 재고(23개 데이터 시리즈)

이러한 데이터 시리즈는 국가 경제 활동의 다양한 측면을 보여줍니다. 편의를 위해 모든 데이터는 인플레이션에 맞게 조정됩니다.

CFNAI는 85개 지표의 움직임을 모두 반영하는 유일한 지표입니다. 구성 요소의 개별 가중치는 지수의 일반적인 결합 이동에 대한 각 지표의 기여에 대한 과거 값에 기초하여 결정됩니다.

지표 값의 범위는 +1 ~ -1이며 평균 값은 0입니다. 경제활동은 증가하는 경향이 있기 때문에 평균값의 양의 편차는 증가하는 추세를 나타내며 부정적인 가치는 하락 추세를 나타냅니다.

경제학자들은 그 나라의 전반적인 경제 활동을 측정하기 위해 지표를 사용합니다. 일부 노동시장 지표(실업)를 제외한 모든 구성요소의 증가는 국가 경제의 확장을 의미합니다. 또한 생산, 임금, 소비자 지출 및 기타 국가 지표의 성장은 현재와 단기 인플레이션을 평가할 수 있게 합니다.

시카고 연방은 매달 지수 데이터를 업데이트 합니다. 또한 표와 그래프의 모음과 그에 대한 설명을 게시합니다. 지수의 해석은 지수의 개별 요소들이 서로 상대적으로 이동하는 방식에 따라 달라집니다. 일반적으로 CFNAI 값이 높을수록 달러 시세에 더 큰 영향을 미칩니다.

마지막 값: