미국 내구재 주문 제외 방위 m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)
|낮음
|-1.5%
|0.9%
|
0.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.0%
|
-1.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
내구재 주문 제외 방위비 m/m는 보고된 기간에 미국 내구재 제조업체가 받은 주문가치의 이전과 비교한 변화를 나타냅니다. 내구재는 가전제품, 장비 등과 같이 3년 이상 지속될 것으로 예상되는 재화입니다.
무기와 방어제품은 계산에서 제외됩니다.
지표 계산에는 필수 법률 문서(계약서, 서신, 수표 등)에 의해 확인된 모든 신규 주문이 포함됩니다. 취소된 주문은 보고서에 포함되지 않습니다.
가공 데이터는 92개 업종을 대표하는 5000개 이상의 내구재 제조업체를 대상으로 실시한 설문조사에서 수집됩니다.
내구재 주문은 산업생산의 주요 경제 지표입니다. 보통, 기업과 소비자들은 그들이 경제 성장을 확신할 때 그러한 주문을 만듭니다. 또한 내구재 생산은 비 내구재보다 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서, 이 보고서는 산업 기업의 단기 부하에 대한 예측치를 작성하고 엔지니어링, 기술 생산 등에 대한 투자 가능성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
높은 상품 비용으로 인해 데이터의 변동성이 매우 크기 때문에 보통 몇 개월 동안의 데이터가 분석됩니다. 내구재 주문 수의 증가는 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 내구재 주문 제외 방위 m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
