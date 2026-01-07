필라델피아 연방 자본비용 전망은 향후 6개월 동안 필라델피아 연방준비제도이사회(Federal Reserve zone)에 대한 자본투자의 변화를 반영합니다. 이 지역은 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어주를 포함합니다.

예측값은 지역의 주요 산업 기업 설문조사를 기반으로 계산됩니다. 업계의 자본 지출에 대한 일반적인 평가 외에도, 비즈니스 리더들은 기업의 상황이 개선, 악화 또는 변함이 없는지를 가정하기 위해 설문 조사를 실시합니다. 특히 응답자는 신규 주문, 출하, 미달 주문, 공급업체 납품 시간, 재고, 지급 가격, 수령 가격, 직원 수, 주당 평균 근로 시간을 평가합니다.

필라델피아 연방 준비 은행의 책임 하에 있는 지역은 필라델피아에서 가장 경제 활동이 활발한 지역 중 하나이며, 따라서 분석가들은 제조 설비 투자 전망을 자주 모니터링합니다. 제조업은 대개 보다 생생한 주기적 성격을 보이며 일반적으로 경제보다 먼저 현재의 변화를 반영합니다. 따라서, 이 시장 참여자들의 기대는 미국 경제 건전성의 주요 지표가 됩니다.

이 지수는 긍정적인 예측의 비율과 부정적인 예측의 비율 사이의 차이로 계산됩니다. 최종 지수 값이 플러스 값이면 해당 지역의 제조업체들이 생산에 자본을 투자할 계획을 가지고 있다는 뜻입니다. 영하의 수치는 제조업 체감경기가 악화되고 있음을 나타냅니다.

하지만 필라델피아 연준 자본비용 전망은 달러 변동성을 거의 유발하지 않습니다.

마지막 값: